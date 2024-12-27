Лавров: РФ не выдвигает предварительных условий насчет переговоров по Украине

Это требования исполнить имевшиеся договоренности, заявил глава МИД России

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россия не выдвигает предварительных условий насчет переговоров по урегулированию на Украине, это требования исполнить имевшиеся договоренности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

"Когда нам говорят про то, что Россия выдвигает предварительные условия, это не предварительные условия, а это требование выполнить то, о чем раньше договаривались", - указал министр.

"Нам, как выясняется, лгали, - продолжил Лавров. - И когда заявляли, что НАТО не будет продвигаться на Восток, и когда подчеркивали свою приверженность урегулированию на основе Устава ООН, но категорически забывая, что в Уставе есть не только подтверждение и принцип территориальной целостности, а там есть и принцип равноправия и самоопределения народов".