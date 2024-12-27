Байден возмутился ударами РФ по Украине

Также он заявил, что США и международное сообщество будут продолжать помогать Киеву и приказал Пентагону продолжить наращивать поставки вооружений

ВАШИНГТОН, 26 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выразил возмущение в связи с ударами ВС РФ по инфраструктуре Украины. Об этом говорится в заявлении американского лидера, распространенном в среду пресс-службой Белого дома.

Также он заявил, что США и международное сообщество будут продолжать помогать Украине. В этой связи Байден приказал Пентагону продолжить наращивать поставки вооружений Киеву.

Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что российские войска поразили военные аэродромы, склады боеприпасов и беспилотников Вооруженных сил Украины.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 2 декабря заявил, что Киев до середины января 2025 года получит американскую военную помощь, включающую сотни тысяч артиллерийских снарядов и тысячи ракет. Как он тогда отметил, планируются дополнительные поставки ракет-перехватчиков.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь приведут к затягиванию конфликта.