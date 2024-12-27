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Военное обозрение

Носитель беспилотников: иранский авианосец Shahid Bagheri начинает ходовые испытания

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Источник изображения: topwar.ru

Опубликованные в сети изображения показывают, что иранский авианосец Shahid Bagheri, замеченный в водах возле ВМБ страны в Бендер-Аббасе в Персидском заливе, начинает ходовые испытания.

Судя по кадрам, корабль оснащён системой STOBAR – взлётом летательных аппаратов с борта с помощью трамплина и их посадкой с применением аэрофинишёра. При этом в отличие от стандартных авианосцев Shahid Bagheri будет выступать в роли носителя беспилотников, обеспечивая их развёртывание на удалённых ТВД.

Shahid Bagheri стал боевым кораблём после переоборудования коммерческого судна. Аналогичным образом были созданы авианосцы для БПЛА Shahid Roudaki и Shahid Mahdavi, но они не получили трамплина и, соответственно, могут использовать только беспилотники с вертикальным взлётом и посадкой, то есть не в состоянии запускать дроны типа Mohajer-6, которым требуется ВПП.

Источник изображения: topwar.ru

Как заявляют в командовании, авианесущие корабли будут оказывать помощь иранским рыболовным и коммерческим судам, а также странам региона, которые в ней нуждаются.

Новые вымпелы иранского флота вызовут ещё большее раздражение США и Израиля, у которых имеются стратегические интересы на Ближнем Востоке

- отмечается в западной прессе.

Как указывается, такие дроны-камикадзе как Shahed-136 способны летать на расстояние от 2000 до 2500 км и представляют серьёзную угрозу для торговых судов.

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Израиль
США
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Авианосец
БПЛА
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