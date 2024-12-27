Госкомвоенпром Республики Беларусь завершил выполнение ОКР по созданию комплекса "Сапсан"

ЦАМТО, 26 декабря. Госкомвоенпром Республики Беларусь завершил выполнение опытно-конструкторской работы по созданию мобильного комплекса противодействия малоразмерным беспилотным летательным аппаратам "Сапсан".

Комплекс предназначен для прикрытия критически важных объектов от малоразмерных БЛА и обеспечивает их поиск, обнаружение, сопровождение, радиоэлектронное подавление и огневое поражение в автоматизированном режиме.

Возможности данной разработки позволяют обнаруживать малоразмерные БЛА на дальности не менее 3000 м средствами радиолокации и не менее 1800 м средствами оптико-электронной разведки, а также осуществлять огневое поражение малоразмерных БЛА на дальности не менее 400 м.

В создании комплекса "Сапсан" приняли участие организации оборонного сектора экономики Беларуси.

Комплекс смонтирован на шасси повышенной проходимости МЗКТ-500-200-010, принятом на вооружение Вооруженных Сил, имеет открытую конфигурацию и может включать несколько разведывательно-огневых модулей (с рабочими местами боевого расчета, средствами радиолокации и оптико-электронной разведки, связи и огневого поражения), а также станции и комплексы радиотехнической разведки и РЭБ.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.