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Союзные отношения России с КНДР не дают покоя западным обозревателям, которые рисуют картину углубляющегося военно-технического сотрудничества двух стран.
Как указывается в издании The Wall Street Journal, Пхеньян якобы уже передал Москве более 100 баллистических ракет KN-23/24 и свыше 5 млн 122-мм и 152-мм артиллерийских снарядов. По словам автора, последние составляют большую часть, примерно 60%, боеприпасов, использованных Россией во время войны.
Как он пишет, РФ способствует развёртыванию военного производства в КНДР, поставляя не только сырьё (в том числе топливо), но и станочный парк для расширения северокорейских заводов, выпускающих боеприпасы. В настоящее время изготовление снарядов ведётся на 200 небольших предприятиях, но благодаря российской помощи они могут существенно нарастить мощности.
- говорится в западной «демократической» прессе.
Как отмечается, в Россию из КНДР будто бы поставляют не только боеприпасы, но и стрелковое оружие, ракетную и ствольную артиллерию, тактические ракетные установки:
Согласно подсчётам IISS, на начало 2024 года на вооружении КНДР состояло свыше 21,6 тыс. единиц артиллерии. Значительная часть этих богатых запасов может оказаться в распоряжении российских войск.
Вопрос о том, почему весь блок НАТО может выступать арсеналом для Украины, а никто не может выступать «арсеналом» для России, на Западе ввиду своей исключительности даже не рассматривают.