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Союзные отношения России с КНДР не дают покоя западным обозревателям, которые рисуют картину углубляющегося военно-технического сотрудничества двух стран.

Как указывается в издании The Wall Street Journal, Пхеньян якобы уже передал Москве более 100 баллистических ракет KN-23/24 и свыше 5 млн 122-мм и 152-мм артиллерийских снарядов. По словам автора, последние составляют большую часть, примерно 60%, боеприпасов, использованных Россией во время войны.

Как он пишет, РФ способствует развёртыванию военного производства в КНДР, поставляя не только сырьё (в том числе топливо), но и станочный парк для расширения северокорейских заводов, выпускающих боеприпасы. В настоящее время изготовление снарядов ведётся на 200 небольших предприятиях, но благодаря российской помощи они могут существенно нарастить мощности.

Парадоксально, но авторитарная политическая система Северной Кореи может благоприятствовать развитию производства оружия при условии предоставления капитала и технологий, что и делают русские

- говорится в западной «демократической» прессе.

Как отмечается, в Россию из КНДР будто бы поставляют не только боеприпасы, но и стрелковое оружие, ракетную и ствольную артиллерию, тактические ракетные установки:

Северная Корея стала арсеналом российской армии.

Согласно подсчётам IISS, на начало 2024 года на вооружении КНДР состояло свыше 21,6 тыс. единиц артиллерии. Значительная часть этих богатых запасов может оказаться в распоряжении российских войск.

Вопрос о том, почему весь блок НАТО может выступать арсеналом для Украины, а никто не может выступать «арсеналом» для России, на Западе ввиду своей исключительности даже не рассматривают.