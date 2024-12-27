Подписан контракт на поставку ВС Словакии ЗРК Barak MX

ЦАМТО, 26 декабря. Минобороны Израиля объявило о подписании контракта стоимостью 560 млн. евро на поставку ЗРК Barak MX производства компании Israel Aerospace Industries (IAI) ВС Словакии.

Соглашение с IAI подписал в Тель-Авиве генеральный директор Минобороны Израиля генерал-майор (в отставке) Эяль Замир.

Как сообщал ЦАМТО, Минобороны Словакии выбрало ЗРК средней дальности Barak MX компании IAI в сентябре 2023 года по результатам проведенной оценки. Система Barak MX компании Israel Aircraft Industries была признана лучшей по результатам сравнительной оценки с системами Spyder израильской Rafael Advanced Defense Systems, IRIS-T SLM немецкой Diehl Defense и VL MICA французской MBDA. Решающими факторами стали лучшая оценка технических характеристик и самая низкая цена.

Правительство Словакии одобрило покупку в Израиле шести мобильных ЗРК Barak MX на сумму 554,3 млн. евро (615 млн. долл.) в августе 2024 года.

В настоящее время на вооружении ВС Словакии имеются ЗРК 2K12 "Куб", сроки эксплуатации которых, по заявлению Министерства обороны, истекли. Имевшаяся ЗРС С-300 ПМУ, включая четыре пусковые установки, РЛС и до 48 ЗУР, в апреле 2022 года была безвозмездно передана Украине.

Barak MX является модульной системой, позволяющей обеспечить многоуровневую защиту от различных воздушных угроз, включая самолеты, вертолеты, крылатые и баллистические ракеты, беспилотные летательные аппараты.

В состав системы входят ракеты-перехватчики трех типов семейства Barak:

- Barak MRAD обеспечивает поражение целей на дальностях до 35 км,

- Barak LRAD – на удалении до 70 км,

- Barak ER поражает воздушные угрозы, включая баллистические, на дальностях до 150 км.

Высота поражения целей – до 30 км.