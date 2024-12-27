В Петербурге спустили на воду второй патрульный ледокол проекта 23550

В среду, 25 декабря, на "Адмиралтейских верфях" спустили на воду второй патрульный корабль ледового класса проекта 23550 "Николай Зубов". Главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев, открывая торжественную церемонию, заявил, что горд успехами отечественного кораблестроения.

"Очередная современная, высокотехнологичная боевая единица переходит к завершающему этапу строительства, – приводит его слова пресс-службе "Адмиралтейских верфей". – Корабли этого проекта будут составлять основу группировок в арктической зоне, значительно повысят боевой потенциал и возможности Северного флота. Они позволят Российской Федерации и далее усиливать свое присутствие в удаленных районах Крайнего Севера, демонстрируя потенциальным противникам твердую и непоколебимую позицию по защите наших национальных интересов в стратегически важных районах мирового океана. Каждый корабль, построенный на "Адмиралтейских верфях", укрепляет статус России как великой морской арктической державы".

Спуск на воду патрульного ледокола "Николай Зубов" "Адмиралтейские верфи"

Ввести в строй корабль "Николай Зубов" планируют в 2027 году.

Напомним, что контракт на строительство серии из двух патрульных кораблей ледового класса проекта 23350 был подписан между Минобороны России и "Адмиралтейскими верфями" в апреле 2016 года.

Головной патрульный ледокол "Иван Папанин" заложили в апреле 2017 года. Его планировали передать флоту через два года, но только в октябре 2019-го спустили на воду. Сдачу перенесли на 2023 год из-за проблем с импортозамещением, но и эти сроки выдержать не удалось. В мае 2024 года источник ТАСС в кораблестроительной отрасли утверждал, что в июне "Иван Папанин" выйдет на ходовые испытания, но официального подтверждения этой информации не последовало.

Осенью 2024 года исполняющий обязанности гендиректора "Адмиралтейских верфей" Андрей Быстров сообщил, что теперь передать корабль флоту планируют летом 2025 года.

Второй корабль проекта 23350 "Николай Зубов" заложили в ноябре 2019 года.

Водоизмещение корабля проекта 23550 – около 9000 тонн, длина – 114 метров, ширина – 18 метров, осадка – 6 метров. Энергоустановка мощностью около 15 мВт позволит развивать скорость до 18 узлов. Пропульсивный комплекс включает две полноповоротные винторулевые колонки мощностью около 6000 кВт каждая и подруливающее устройство тоннельного типа мощностью около 500 кВт. Автономность – около 70 суток, дальность плавания – до 10 000 миль. Основной экипаж – 49 человек, дополнительный – 47 человек.

Вооружение патрульного ледокола включает автоматическую 76,2-мм артустановку АК-176МА. Кроме того, возможно размещение в контейнерах восьми крылатых ракет "Калибр-К" и/или противокорабельных ракет "Уран". На борту смогут базироваться вертолет и беспилотные летательные аппараты, а также два скоростных боевых катера "Раптор".