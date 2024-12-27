El País: в ЕС обеспокоились из-за симпатий европейских правых к России

Путину симпатизируют многие правые европейские партии, пишет El País. Это растущее сближение с Москвой всерьез беспокоит Брюссель. По мнению одного из источников издания, очень скоро раздадутся голоса, призывающие к перезагрузке отношений с Россией.

Мария Р. Саукильо (María R. Sahuquillo)

Президент России сохраняет отношения с союзниками в ЕС и ищет сторонников среди некоторых правых европейских партий

Визит Виктора Орбана в Москву и его постоянные симпатии к Владимиру Путину, продвижение на выборах нескольких пророссийских партий, настроенных скептически к ЕС, и их победа в некоторых странах, например, в Австрии, популярность в Румынии правого пророссийского конспиролога Калина Георгеску, получившего больше всего голосов в первом туре президентских выборов, хотя Конституционный суд в итоге их аннулировал, и, наконец, встреча премьер-министра Словакии Роберта Фицо с президентом России в Москве в воскресенье – все эти события, свидетельствующие о растущем сближении с Путиным, вызывают беспокойство в Европейском союзе.

Визит Фицо в Россию после спора с Киевом по поводу предстоящего прекращения транзита российского газа в Словакию через Украину вызвал определенное беспокойство в ЕС. Более того, эти жесты европейских стран происходят в то время, когда ЕС обеспокоен скорым приходом в Белый дом Дональда Трампа, который на протяжении многих лет был гораздо более благосклонен к Путину, чем к Владимиру Зеленскому. Обещание избранного президента США прекратить конфликт между Россией и Украиной, что может привести к скорому началу мирных переговоров, вызывает у ЕС опасения, что это решение поощряет страны, наиболее симпатизирующие Кремлю, и подрывает европейское единство.

"Давайте не будем обманывать себя: когда начнется дипломатический диалог, раздадутся голоса, призывающие к перезагрузке отношений с Россией", – прокомментировал этот острый вопрос один источник в ЕС, который предпочел остаться анонимным.

До сих пор, за исключением Венгрии, ЕС единодушно придерживался изоляционистской позиции в отношении Путина. Евросоюз одобрил 15 пакетов санкций против Кремля, а также беспрецедентным образом внес в черный список нескольких организаторов и участников информационной войны, которую Россия усилила против ЕС в последнее время.

Однако по мере того, как конфликт с Украиной затягивается на месяцы, все чаще раздаются голоса, ставящие под сомнение поддержку Киева или призывающие к быстрому выходу из конфликта, даже если это нанесет вред Украине, которая является кандидатом на вступление в ЕС. Например, Фицо заявил, что Запад "ошибочно демонизировал" Путина.

У российского лидера есть два заметных союзника в Европейском совете, который объединяет лидеров стран ЕС: Орбан, "белая ворона" в ЕС, который часто саботирует антикремлевские меры, и Фицо. Оба они также являются лидерами стран — членов НАТО. Кроме того, Путину симпатизируют несколько правых европейских партий. Некоторые из них находятся сейчас на подъеме.

В эту группу входит правая партия "Альтернатива для Германии" (AfD), которая призывает прекратить европейскую помощь Украине и утверждает, что США и НАТО также виноваты в масштабном конфликте, которому скоро исполнится три года. Ее 14 представителей в Европарламенте, законодательном органе Евросоюза, проголосовали против некоторых решений о помощи Киеву и санкций против России. Их позиция в отношении России, по крайней мере, на данный момент, не кажется им опасной. Если бы парламентские выборы, назначенные на 23 февраля, состоялись сегодня, AfD, согласно опросам, заняла бы второе место в стране по количеству голосов после консерваторов.

В Германии самопровозглашенные "консервативные левые" из партии "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW) призвали прекратить помощь Украине и добились больших успехов на востоке страны. В июне, когда Зеленский приехал выступить с речью в немецком парламенте, большинство депутатов от AfD и BSW покинули зал заседаний. "Социальное недовольство и несогласие с существующими партиями, а также привлекательность идеи мира как символа стабильности, представляют риск для коллективной западной поддержки Украины", – утверждает Гвендолин Сассе в анализе Института Карнеги*, посвященном инструментализации российско-украинского конфликта в европейской политике.

Путин, которого на протяжении десятилетий считали деятелем, дестабилизирующим обстановку в мире, годами разыгрывал свою партию, налаживая идеологические связи с ультраправыми партиями по всему миру. Это стало возможным в первую очередь благодаря его консервативной позиции, направленной против прав LGTBIQ+**, в пользу идеи традиционной семьи, а также благодаря жесткой политике в отношении миграции. Можно привести пример новых партий в самой бедной стране ЕС Болгарии, например, таких как "МЕЧ" ("Мораль, единство, честь"), ультраконсервативного и скептически настроенного к ЕС объединения, которое заявляет о нейтралитете в отношении российско-украинского конфликта, или партия "Величие", которая заявила, что будет выступать против помощи Киеву со стороны Болгарии.

Помимо этой поддержки, Кремль также использует связи, сложившиеся еще при Советском Союзе, с левыми партиями, которые занимают антиамериканскую и антинатовскую позицию по всему миру. Согласно обширному обзору резолюций Европарламента, некоторые из левых политиков голосовали против решений, осуждающих Россию и одобряющих помощь Украине. Это делали, например, Лефтерис Николау-Алаванос или Костас Пападакис от Коммунистической партии Греции.

Связи с правыми

В самом правом Европарламенте за последние десятилетия большинство пророссийских партий сосредоточено в рядах правых, о чем свидетельствуют их голоса в отношении решений, касающихся России. Речь идет о так называемых сторонниках суверенитета, таких как партия AfD и самопровозглашенные "Европейские патриоты", включающие партию Орбана Fidesz, итальянскую "Лигу" Маттео Сальвини и испанскую партию Vox.

Как и Сальвини, который незадолго до начала конфликта посетил Москву и носил футболки с портретом Путина, испанская ультраправая партия Vox не касалась российской темы с момента начала конфликта на Украине. Не говорит об этом и голландский правый политик Герт Вилдерс, чья партия имеет большинство в коалиционном правительстве Нидерландов. До того, как эта тема стала неудобной, он восхвалял Кремль и видел в нем союзника в борьбе с терроризмом и массовой иммиграцией в Европу.

Свою симпатию к президенту России пытается скрыть французский правый политик Марин Ле Пен, чья партия "Национальное объединение" получила мощную поддержку на европейских выборах в июне и на выборах в законодательные органы в июле. Кроме того, в 2004 году эта партия получила кредит в миллион долларов в одном из российских банков под очень выгодные проценты.

Сентябрьская победа правой Австрийской партии свободы (FPÖ) также стала полезной для Кремля, хотя этой партии еще не удалось сформировать правительство и, возможно, не удастся это сделать, поскольку она не является самостоятельной. Ее лидер Герберт Кикль, идущий по стопам Орбана, обещал прекратить помощь со стороны Австрии Украине и наложить вето на санкции против Москвы. Нейтральная в военном отношении Австрия приняла тысячи украинских беженцев, но сохраняет определенные отношения с Кремлем и по-прежнему зависит от дешевого российского газа. Согласно дипломатическому источнику в ЕС, "Россия будет внимательно следить за выборами в 2025 году в Германии, Польше и Чехии и сделает все возможное, чтобы попытаться повлиять на них".

Комментарии читателей

Хулио Руис

В конце концов Путин выиграет войну. Россия будет большой и уважаемой, а Украина – маленькой и надолго останется ничейной территорией. Думаю, что потомки будут судить о Путине довольно благосклонно.

Бенхамин де Асис Санчес

Когда европейцы поймут, что целью США на Украине было ослабить Россию и Европейский союз и сделать невозможным какой-либо союз между ними, но в итоге это привело к укреплению России и большей зависимости европейцев от русских, для них это будет шоком. Когда они поймут, что Европа оказалась проигравшей стороной, это тоже будет шоком.

Херман Хименес

Кажется очевидным, что вся убежденная поддержка Украины была срежиссирована администрацией Байдена. Европа, или то, что мы называем Европой, неспособна к самоорганизации, даже в таких серьезных решениях. США, как всегда, ведут войны за рубежом, а потом делают вид, что они ни при чем. Мы были пешками в руках Америки с конца Второй мировой войны и продолжаем ими оставаться. Конечно, с такой способностью ЕС принимать решения нет другого выбора, кроме как признать неспособность единодушно и согласованно управлять оборонной политикой.

Педро Фернандес

Как жаль, что мы не можем четко проанализировать проблемы, связанные с Россией. Россия — это Европа. Она расположена на дальних рубежах, но это Европа. Ее территория – одна шестая часть земного шара, где находится вся периодическая таблица химических элементов. Россия – малонаселенная страна, но она обладает длинной историей, необыкновенной культурой и особой национальной гордостью. Зачем иметь ее в качестве врага? С какой целью? Перед распадом СССР прибалтийские республики решили выйти из состава Союза, и русские ушли, ни на что не претендуя. Когда СССР распался, русские просто ушли из республик, большинство из которых они сами создали, не жалуясь и ничего не требуя. Они сделали все, что могли, а в ответ получили насмешки остальных стран.Когда Россия была на грани распада, что привело к ужасным последствиям, таким как появление исламского государства вдали от европейских границ, Россия сама смогла решить свои проблемы, не обращаясь за помощью к соседям. Я считаю, что с Россией нужно разговаривать, вести переговоры и находить взаимопонимание. Если речь заходит о том, что русским не нужен мир без России, значит, проблема уже довольно большая. Если к этому добавить тот факт, что у русских есть большое количество ядерного оружия, то это уже не проблема, а вопрос выживания всего мира. В дипломатии нельзя открывать двери ногой. Это не принесет мира в Европу.

Роберта Аренас

Почему Испания дает себе право называть Путина автократом? Потому что правительство является провоенным и хочет изуродовать Испанию.

Пабло Клавель

Хватит писать ерунду. Пока вы все это пишете, президент Путин готовится праздновать Новый год с шампанским и с удовлетворением наблюдает за тем, как все политики, пытавшиеся его похоронить, сами стали политическими трупами или скоро ими станут, если все еще находятся у власти. А Путин продолжит руководить великой страной, делая много хорошего для своей родины и для всего мира. Счастливого Рождества!

Хосе Кабрера

Нельзя не вспомнить про Вьетнам, Лаос, Ирак, Панаму, Сирию, Сомали, Афганистан, Ливию и так далее, где американцы с помощью обстрелов оставили свидетельства своей "дружбы", не говоря уже о правительствах, свергнутых ЦРУ за недостаточно уважительное отношение к США.

Мигель Асенсио

Выборы на Украине были относительно свободными. У власти попеременно находились прозападные и пророссийские партии, а разделительной линией стал Днепр. Нейтральная и федеративная Украина была бы наиболее разумным решением.

До 2014 года едва ли 20% украинцев выступали за вступление в НАТО, поэтому США решили устроить смену режима.

Минские соглашения предусматривали независимость для регионов Донбасса. Украина при поддержке США отказалась их выполнять, что привело к бессилию Франции и Германии, которые одобрили эти соглашения.

MC Sanz

То, что Европа вводит санкции против России из-за конфликта на Украине и составляет списки российских лидеров для судебного преследования, но при этом закрывает глаза на преступления Израиля и его лидеров против мирного населения Палестины, показывает истинное лицо западных демократий и их двойные стандарты. Эти стандарты ослабляют Европу, демонстрируя отсутствие защиты прав человека и международного права. Такая Европа не может служить примером ни для кого.

*признан в России иноагентом

** признано в России экстремистским движением