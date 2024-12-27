Войти
Известия.ru

МО опубликовало кадры боевой работы расчета ЗРК «Тор-М2» в приграничье Курской области

174
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Минобороны России 26 декабря опубликовало кадры боевой работы расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» группировки войск «Север» при выполнении боевых задач в приграничном районе Курской области.


На кадрах показано, как расчет ЗРК «Тор-М2», получив боевой приказ, оперативно прибыл в район выполнения поставленной задачи. Приведя комплекс в боевое положение, военнослужащие с ювелирной точностью поразили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего зенитчики оперативно покинули позицию.

ЗРК «Тор-М2» — современный комплекс воздушного прикрытия сухопутных войск, способный обнаруживать и ликвидировать цели на дальности свыше 30 км. Ракетный комплекс рассчитан на поражение любых целей, попадающих в его диапазон высот и дальности — от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) до самолетов и крылатых ракет.

«Одновременно стрелять мы можем четыре цели. Независимо, маленький или большой, потому что тот же самый маленький БПЛА может сделать очень больших делов. <…> Поэтому независимо от размера всё, что летит, мы всё сбиваем», — рассказал начальник расчета с позывным Тайга.

Ранее. 25 декабря, расчеты РСЗО «Град» поразили опорные пункты и живую силу ВСУ в Курской области. Благодаря данным, полученным с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в режиме реального времени, можно убедиться в успешном поражении целей.


Вооруженные силы Украины атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет ликвидация вторгшихся на российскую территорию украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Tор-М2
Град РСЗО
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Тор ЗРК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.12 03:55
  • 6678
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.12 03:54
  • 8566
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.12 03:10
  • 1
Ответ на "Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин"
  • 26.12 21:27
  • 0
О торпедах и пр. - хотя это не о "Ясенях", но близко к теме.
  • 26.12 21:25
  • 0
Ответ на "ВСУ охотятся на российские танки Т-90М "Прорыв" в зоне СВО"
  • 26.12 20:19
  • 1
В "Оборонлогистике" заявили, что в отношении судна Ursa Major был совершен теракт
  • 26.12 19:55
  • 1
На форуме War Thunder появилась секретная информация об истребителе НАТО — опять
  • 26.12 18:15
  • 1375
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 26.12 03:03
  • 1
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 26.12 02:35
  • 1
«Потеснить мощь России в Арктике»: США начали постройку тяжёлого ледокола
  • 26.12 01:51
  • 3
Ответ на "Перейти на Ту: каким будет новый стратегический самолет-ракетоносец"
  • 25.12 23:50
  • 0
Ответ на "Российский танк Т-80 — это не шутка (The National Interest, США)"
  • 25.12 21:02
  • 1
"Бомж-ракеты" угрожают России. Создала ли Украина оружие, способное атаковать Москву?
  • 25.12 19:52
  • 2
Израиль нанес массированные авиаудары по Йемену
  • 24.12 15:44
  • 3
Немного о терминах.