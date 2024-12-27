Минобороны России 26 декабря опубликовало кадры боевой работы расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» группировки войск «Север» при выполнении боевых задач в приграничном районе Курской области.

На кадрах показано, как расчет ЗРК «Тор-М2», получив боевой приказ, оперативно прибыл в район выполнения поставленной задачи. Приведя комплекс в боевое положение, военнослужащие с ювелирной точностью поразили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего зенитчики оперативно покинули позицию.

ЗРК «Тор-М2» — современный комплекс воздушного прикрытия сухопутных войск, способный обнаруживать и ликвидировать цели на дальности свыше 30 км. Ракетный комплекс рассчитан на поражение любых целей, попадающих в его диапазон высот и дальности — от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) до самолетов и крылатых ракет.

«Одновременно стрелять мы можем четыре цели. Независимо, маленький или большой, потому что тот же самый маленький БПЛА может сделать очень больших делов. <…> Поэтому независимо от размера всё, что летит, мы всё сбиваем», — рассказал начальник расчета с позывным Тайга.

Ранее. 25 декабря, расчеты РСЗО «Град» поразили опорные пункты и живую силу ВСУ в Курской области. Благодаря данным, полученным с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в режиме реального времени, можно убедиться в успешном поражении целей.

Вооруженные силы Украины атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет ликвидация вторгшихся на российскую территорию украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.