ВСУ передали мобильные комплексы защиты от дронов Kinetic Defense Vehicles

Источник изображения: topwar.ru

Германия передала ВСУ 12 машин модели Kinetic Defense Vehicles – мобильной системы защиты от дронов, разработанной немецкой компанией Diehl Defense и впервые продемонстрированной в начале 2024 года.

Она представляет собой установленный на шасси небронированного автомобиля комплекс сенсоров, состоящий из радара американского производителя Echodyne и системы оптического обнаружения Diehl из нескольких камер, которые обеспечивают пассивное обнаружение дронов в секторе от 120 до 360°.

Изображения, поступающие в режиме реального времени, обрабатываются автоматически: приближающиеся дроны и барражирующие боеприпасы распознаются за счёт контраста с фоном окружающей среды. После обнаружения угроз к работе подключается радар, отвечающий за определение скорости цели и расчёт упреждения для средств поражения. Эффективная дальность уничтожения небольших дронов должна составлять до 1000 метров в зависимости от типа используемого вооружения.

Источник изображения: topwar.ru

Передаваемая ВСУ конфигурация, скорее всего, оснащена дистанционно управляемой стабилизированной боевой станцией R400 от австралийского производителя Electro Optic Systems (EOS), которая вооружена пулемётом типа Minigun калибра 7,62х51 мм. Датчик погоды, встроенный в боевой модуль, повышает точность применения оружия.

В качестве шасси используется Enok MBB (MBB означает «модульный кузов-фургон») от немецкой компании ACS Armored Car Systems GmbH (ACS). Данная автомобильная платформа, создаваемая на базе Mercedes-Benz G серии 461/464, впервые была представлена в этом году.