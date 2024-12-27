Китай показал запуск баллистической ракеты по макету авианосца

Источник изображения: topwar.ru

В ноябре 2021 года в сети были опубликованы спутниковые изображения местности, расположенной в пустыне Такла-Макан в китайском Синьцзяне, на которых были запечатлены масштабные макеты двух эсминцев класса Arleigh Burke и авианосца проекта Gerald R. Ford. При этом эти объекты были размещены на направляющих шириной 6 метров – эти устройства, как предполагается, необходимы для имитации движения корабля.

На днях китайский телеканал CCTV показал кадры поражения противокорабельной баллистической ракетой макета американского авианосца. На них виден её запуск и попадание по условной цели. Возможно, что в качестве средства поражения использовалась ракета DF-21D или DF-26B, которые позиционируются НОАК как «убийцы авианосцев».

Источник изображения: topwar.ru

Это первый случай, когда китайская армия распространяет подобные кадры, вероятно, в пропагандистских целях

- говорится в западной прессе, указывая, что ранее Иран проделал то же самое, создав макет авианосца типа Nimitz в масштабе 2/3.

При этом западные обозреватели ставят под сомнение возможность успешного применения баллистической ракеты по реальному движущемуся кораблю, который к тому же оснащён системами ПВО, а также может рассчитывать на поддержку эскорта.

Источник изображения: topwar.ru

Ещё будучи начальником штаба ВМС Франции, адмирал Кристоф Празук не скрывал своего скептицизма по поводу китайских противокорабельных баллистических ракет, заявив в 2018 году, что данное оружие изначально предназначалось для уничтожения неподвижных целей.

По его словам, допустим, что кто-то изобрёл ракету, запущенную с расстояния 1000 км от авианосца и летящую со скоростью 6 Махов. Ей потребуется 6 минут, чтобы поразить цель. Однако корабль движется со скоростью 20 узлов или 10 м/с, то есть за 6 минут он переместится на 3,6 км.

Источник изображения: topwar.ru

Поэтому стрельба по движущейся цели по чисто баллистической траектории, даже при скорости 6 Махов, не имеет смысла

- отметил адмирал.

Как он пояснил, единственный способ скорректировать наведение на цель – это использовать бортовые сенсоры. Но огромная скорость является ограничивающим фактором для своевременного поиска цели, что потребует её снижения до 1 или 2 Махов. Однако падение скорости до таких значений позволит перехватить ракету.