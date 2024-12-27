Войти
Военное обозрение

Китай показал запуск баллистической ракеты по макету авианосца

181
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В ноябре 2021 года в сети были опубликованы спутниковые изображения местности, расположенной в пустыне Такла-Макан в китайском Синьцзяне, на которых были запечатлены масштабные макеты двух эсминцев класса Arleigh Burke и авианосца проекта Gerald R. Ford. При этом эти объекты были размещены на направляющих шириной 6 метров – эти устройства, как предполагается, необходимы для имитации движения корабля.

На днях китайский телеканал CCTV показал кадры поражения противокорабельной баллистической ракетой макета американского авианосца. На них виден её запуск и попадание по условной цели. Возможно, что в качестве средства поражения использовалась ракета DF-21D или DF-26B, которые позиционируются НОАК как «убийцы авианосцев».

Источник изображения: topwar.ru

Это первый случай, когда китайская армия распространяет подобные кадры, вероятно, в пропагандистских целях

- говорится в западной прессе, указывая, что ранее Иран проделал то же самое, создав макет авианосца типа Nimitz в масштабе 2/3.

При этом западные обозреватели ставят под сомнение возможность успешного применения баллистической ракеты по реальному движущемуся кораблю, который к тому же оснащён системами ПВО, а также может рассчитывать на поддержку эскорта.

Источник изображения: topwar.ru

Ещё будучи начальником штаба ВМС Франции, адмирал Кристоф Празук не скрывал своего скептицизма по поводу китайских противокорабельных баллистических ракет, заявив в 2018 году, что данное оружие изначально предназначалось для уничтожения неподвижных целей.

По его словам, допустим, что кто-то изобрёл ракету, запущенную с расстояния 1000 км от авианосца и летящую со скоростью 6 Махов. Ей потребуется 6 минут, чтобы поразить цель. Однако корабль движется со скоростью 20 узлов или 10 м/с, то есть за 6 минут он переместится на 3,6 км.

Источник изображения: topwar.ru

Поэтому стрельба по движущейся цели по чисто баллистической траектории, даже при скорости 6 Махов, не имеет смысла

- отметил адмирал.

Как он пояснил, единственный способ скорректировать наведение на цель – это использовать бортовые сенсоры. Но огромная скорость является ограничивающим фактором для своевременного поиска цели, что потребует её снижения до 1 или 2 Махов. Однако падение скорости до таких значений позволит перехватить ракету.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
США
Франция
Продукция
Arleigh Burke
DF-21
DF-26
Проекты
Gerald R. Ford
Nimitz
Авианосец
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.12 03:55
  • 6678
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.12 03:54
  • 8566
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.12 03:10
  • 1
Ответ на "Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин"
  • 26.12 21:27
  • 0
О торпедах и пр. - хотя это не о "Ясенях", но близко к теме.
  • 26.12 21:25
  • 0
Ответ на "ВСУ охотятся на российские танки Т-90М "Прорыв" в зоне СВО"
  • 26.12 20:19
  • 1
В "Оборонлогистике" заявили, что в отношении судна Ursa Major был совершен теракт
  • 26.12 19:55
  • 1
На форуме War Thunder появилась секретная информация об истребителе НАТО — опять
  • 26.12 18:15
  • 1375
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 26.12 03:03
  • 1
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 26.12 02:35
  • 1
«Потеснить мощь России в Арктике»: США начали постройку тяжёлого ледокола
  • 26.12 01:51
  • 3
Ответ на "Перейти на Ту: каким будет новый стратегический самолет-ракетоносец"
  • 25.12 23:50
  • 0
Ответ на "Российский танк Т-80 — это не шутка (The National Interest, США)"
  • 25.12 21:02
  • 1
"Бомж-ракеты" угрожают России. Создала ли Украина оружие, способное атаковать Москву?
  • 25.12 19:52
  • 2
Израиль нанес массированные авиаудары по Йемену
  • 24.12 15:44
  • 3
Немного о терминах.