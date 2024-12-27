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ТАСС

В РФ создают тепловизионные детекторы для поиска беспилотников в ночном небе

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Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: © Depositphotos / Dusan Petkovic

Также они могут использоваться в качестве контрбатарейной стереосистемы

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российские специалисты ведут разработку тепловизионных детекторов для поиска беспилотников в ночном небе, а также обнаружения диверсионных и разведывательных групп противника. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель конструкторского бюро "Талламхо" (Грозный).

"Наши специалисты работают над созданием тепловизионных детекторов для поиска БПЛА в ночном небе, обнаружения диверсионных и разведывательных групп. Также они могут использоваться в качестве контрбатарейной стереосистемы (позволяющей осуществлять наблюдение с нескольких точек - прим. ТАСС). В условиях перехода на спутниковую связь, на рейды по полетному заданию или ориентацию средствами ИИ по подстилающей поверхности, старые методы радиоэлектронной разведки стали не актуальны в вопросах обнаружения БПЛА противника, залетающего на наши территории. Все сложнее обнаруживать их и радиолокационными станциями (РЛС) - враг двигается в оврагах и поймах рек, то есть местах, куда радиоволны РЛС не проникают", - заявили в организации.

В конструкторском бюро отметили, что в настоящее время мобильные расчеты, защищающие небо, нуждаются в средствах наведения по тепловому излучению даже при обнаружении района пролета БПЛА при помощи акустических методов. "Особенно актуально это в ночное время. Такого рода средства обнаружения давно существуют на рынке, но стоимость их весьма высока, а комплектующие найти все сложнее. Да и цены на эти комплектующие резко взлетели у зарубежных производителей и продавцов. Все эти обстоятельства вынуждают нас искать альтернативные технические решения - из доступных материалов и технологий", - пояснили в "Талламхо".

По словам собеседника ТАСС, детекторы планируется производить в различных вариациях. "Форм-факторы планируем разные, в зависимости от конкретных потребностей заказчика: от нашлемных моноклей до выносных мониторов", - уточнили в организации. 

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