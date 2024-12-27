Остановить в мгновенье: нанесен удар по энергетике и ВПК Украины

Парализованы работа оборонных предприятий и поставка подкреплений и техники в зону СВО

Вооруженные силы РФ 25 декабря нанесли удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса (ВПК). Также были поражены военные аэродромы и пункт дислокации иностранных наемников и СБУ. Эксперты отмечают, что такие удары останавливают работу предприятий ВПК и не дают противнику поставлять на фронт технику, боеприпасы и другие важные грузы.

Удар по энергообъектам, заводам и аэродромам противника

Вооруженными силами РФ утром 25 декабря нанесен массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. Он наносился высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами, сообщили в Минобороны РФ

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — подчеркнули в российском военном ведомстве.

В Минобороны РФ также сообщили, что авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией был уничтожен пункт дислокации иностранных наемников и СБУ, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах.

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В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов: 26 БПЛА сбиты над территорией Белгородской области, 23 — над Воронежской областью, по три БПЛА — над территориями Курской, Брянской и Тамбовской областей и один — над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ.

Всего же за сутки российская ПВО сбила 119 беспилотных летательных аппаратов разных типов, отметили в российском военном ведомстве.

Энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что из-за повреждения инфраструктуры в стране введены ограничения для потребителей и промышленности. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении оборудования на своих ТЭС после взрывов.

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Украинские энергетики предупредили, что объем ограничений в течение суток может измениться, и призвали население не включать несколько мощных электроприборов одновременно.

В официальном сообщении Минобороны РФ не говорилось, что это был удар возмездия, значит, он наносился в рамках планомерной и систематической работы по военной инфраструктуре Украины, рассказал «Известиям» председатель правления общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов.

— Использовались ударные БПЛА, баллистические, класса «воздух – поверхность» Х-101 и крылатые ракеты «Калибр» морского базирования, — отметил он. — Насколько мне известно, нам удалось пробить ПВО противника в ряде регионов. Больше всего целей было поражено в Днепропетровске и области, а также в ряде других регионов. Помимо электрогенерации были поражены и тепловые мощности, фиксировались прилеты и по газовой инфраструктуре. О масштабах ущерба можно судить по тому, что дополнительные отключения электроэнергии начались на территории всей Украины.

Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Эксперт обратил внимание, что были обесточены многие объекты украинского ВПК.

— Значит, остановился процесс производства или ремонта военной продукции, — рассказал он. — При этом хочу отметить, что всю инфраструктуру не обрушили, хотя такая возможность имеется, знаем, как это сделать. Из гуманных соображений щадим мирное население.

Такие удары не только останавливают работу предприятий ВПК, но и не дают поставлять на фронт технику, боеприпасы и другие грузы, которые необходимы для ведения военных действий, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

Фото: Global Look Press/Cover Images Источник изображения: iz.ru

— Сильное влияние они оказывают и на морально-психологическое состояние населения Украины, — объяснил эксперт. — Оттуда оно передается на фронт. Люди на Украине постепенно начинают понимать, что им нечего ожидать, пора сдаваться. Идет системное подталкивание этой страны к капитуляции.

Виктор Литовкин обратил внимание на то, что всё чаще наши войска накрывают места дислокации иностранных наемников.

— Из-за нехватки солдат ВСУ наемников всё чаще и чаще присылают в страну, посылают на передовую, — отметил он. — То, что нам удается найти и уничтожить, это очень важно. Наемники часто эксплуатируют сложную боевую технику, которая поступает из стран Запада. Имеются в виду такие системы, как РСЗО HIMARS, комплексы ПВО Patriot и другая техника. Вся военно-техническая литература написана на английском языке с использованием военно-технической лексики, а на Украине ее практически никто не знает.

Последние атаки на украинскую инфраструктуру

13 декабря Вооруженные силы России нанесли удар по инфраструктуре Украины в ответ на атаку аэродрома Таганрога американскими дальнобойными ракетами ATACMS, который последовал двумя днями ранее. За это время были проведены доразведка целей и мероприятия по истощению ПВО противника. Украинская сторона заявила, что в этот день был нанесен один из самых масштабных ударов по энергетике страны.

Тогда сообщалось о взрывах в Одессе, Винницкой, Ивано-Франковской и Черкасской областях. Кроме того, они были слышны в Киеве, Кременчуге, Харькове, а также в Киевской, Львовской, Тернопольской, Харьковской и Хмельницкой областях.

«Известия» писали, что после нашей атаки ракетами и БПЛА на Западной Украине начались перебои с электричеством и противник запросил импорт электроэнергии у пяти соседних стран.

Фото: Global Look Press/MOD Russia Источник изображения: iz.ru

28 ноября Вооруженные силы России нанесли комплексный удар 90 ракетами и 100 беспилотниками. Тогда было поражено 12 военных объектов на территории Украины.

В конце ноября в ответ на удары по российской территории американскими ракетами было проведено испытание новой российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Она поразила Южный машиностроительный завод (Южмаш) в Днепропетровске. Новейший боеприпас выпустили с территории военного полигона Капустин Яр в Астраханской области, и он за несколько минут достиг города в центре Украины.

Президент России Владимир Путин 21 ноября, комментируя удар, отметил, что все современные имеющиеся в мире средства противовоздушной обороны и создаваемые системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты перехватить не способны.

Богдан Степовой