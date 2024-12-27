Необычный полет «Герани» попал на видео

Полет дрона-камикадзе «Герань-2» на минимальной высоте попал на видео

Меняющий высоту дрон-камикадзе «Герань-2», который применили в ходе поражения целей на Украине, попал на видео. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

На записи можно заметить беспилотник, который поднимается, чтобы перелететь здание, а после этого снова снижается до минимальной высоты.

«Предположительно, на кадрах полет БПЛА-камикадзе "Герань-2" над Харьковом под прямым управлением оператора прошедшим утром», — говорится в сообщении. Автор отметил, что на отдельных участках маршрута дрон летел на предельно малой высоте с огибанием препятствий.

В сентябре издание Business Insider сообщило, что дроны-камикадзе «Герань» оснастили SIM-картами для использования мобильных сетей Украины. В публикации предположили, что базовые станции связи используют для помощи в навигации.

В марте американское издание The War Zone писало, что масштабы производства дронов-камикадзе «Герань» впечатляют. Автор обратил внимание на большое количество собранных изделий, показанное на ролике Минобороны.