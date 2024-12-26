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Военное обозрение

Польская армия получает лёгкие бронеавтомобили Legwany

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Источник изображения: topwar.ru

Компания Rosomak поставила первую партию лёгких бронеавтомобилей Legwany 4х4 из 15 единиц техники 20-й Бартошицкой механизированной бригаде, размещённой в Моронге в 55 км от Калининградской области.

Машины будут распределены между разведывательными взводами бригады.

Польская армия получает новые бронеавтомобили по контракту от августа 2023 года, предусматривающего передачу 400 экземпляров на сумму 1,2 млрд злотых [$293 млн]. Производителем техники, созданной на базе KLTV, является южнокорейская компания KIA Motors, а их оснащением военным оборудованием занимается польская Rosomak. Поставки должны завершиться к 2030 году.

Бронеавтомобиль Legwany («Игуана») имеет баллистическую защиту на 1-м уровнем по STANAG 4569 (минимальное бронирование, выдерживает попадание простой пули от патрона 7,62 мм х 51). Он оснащен дизельным двигателем мощностью 225 л. с. и обладает полностью независимой подвеской. Трансмиссия работает с 8-ступенчатой АКП.

На крыше установлена поворотная турель, на которой могут быть опционально размещены пулемёт калибра 12,7 мм или 7,62 мм либо 40-мм гранатомёт. Допустимая масса автомобиля составляет около 6100 кг. Legwany занимает нишу между лёгкой небронированной техникой и более защищёнными транспортными средствами.

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Страны
Польша
Южная Корея
Продукция
Rosomak КТО
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