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Военное обозрение

Американская армия планирует получить зенитную САУ MDAC с гиперзвуковыми снарядами

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Источник изображения: topwar.ru

Концепт американской зенитной САУ MDAC

Американская армия на днях заявила о намерении заключить контракт с компанией BAE Systems на производство прототипа 155-мм САУ для использования в качестве нового средства ПВО и ПРО.

Новая «многофункциональная артиллерийская пушка» (MDAC) должна быть способна сбивать беспилотники и крылатые ракеты, а также традиционные самолёты и вертолёты, используя гиперзвуковые боеприпасы, которые изначально разрабатывались в рамках отменённой программы создания электромагнитных рельсовых пушек для нужд ВМС США.

В настоящее время цель состоит в том, чтобы к четвёртому кварталу 2027 финансового года иметь на руках полную батарею из прототипов пушки MDAC, а в 2028 финансовом году провести реальную демонстрацию её возможностей.

Полная батарея MDAC должна состоять из 8 орудий MDAC, 4 «многофункциональных высокоточных радаров» MFPR, 2 «многоцелевых боевых менеджеров» MDBM (командные пункты) и не менее 144 гиперзвуковых снарядов HVP.

Источник изображения: topwar.ru

Различные типы снарядов HVP

Возможно, что новая зенитная самоходка будет создана на базе шведской 155-мм гаубицы Archer, которая оснащена автоматом заряжания. По словам производителя, время развёртывания САУ на огневой позиции занимает 14 секунд, первый выстрел производится за 23 секунды и сворачивание с позиции после ещё трёх выстрелов осуществляется за 74 секунды. Столь высокая мобильность хорошо подходит для систем ПВО.

Боеприпас HVP представляет собой кинетический снаряд, предназначенный для уничтожения целей посредством простого попадания в них после достижения максимальной гиперзвуковой скорости в 9 тыс. км/ч.

Однако несколько лет назад были озвучены планы создания версий с осколочно-фугасными боеголовками, которыми 155-мм гаубицы и 5-дюймовые морские орудия могли бы стрелять на максимальную дальность 17 и 40 морских миль соответственно [31,5 и 74,1 км]. В 2020 году были проведены испытания, которые продемонстрировали способность 155-мм гаубицы сбивать БПЛА-мишень BQM-167.

В прошлые годы стоимость одного выстрела HVP оценивалась в $100 тыс. Как указывается в прессе США, для примера ПЗРК малой дальности Stinger стоят около $400 тыс. долларов за единицу, в то время как цена дальнобойных перехватчиков типа ЗУР PAC-3 MSE для ЗРК Patriot составляет миллионы долларов.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Patriot ЗРК
Stinger
Компании
BAE Systems
Проекты
2020-й год
БПЛА
ГЗЛА
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