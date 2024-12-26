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Интерфакс-АВН

Мантуров заявил о необходимости сфокусироваться на подготовке новой госпрограммы вооружения

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Денис Мантуров
Денис Мантуров.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

ОПК в 2025 году нарастит выпуск военной продукции для СВО

Москва. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - России необходимо сфокусироваться на подготовке новой госпрограммы вооружения, учитывая модели угроз и военные доктрины оппонентов, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в среду.

"Реализовывая плановые мероприятия, нам необходимо сфокусироваться на подготовке новой государственной программы вооружения. В ней должны быть учтены те заделы, которые будут формироваться в ближайшие два года, а также модели угроз и долгосрочные тенденции развития военной науки, включая доктрины оппонентов", - сказал Мантуров на заседании коллегии Военно-промышленной комиссии, его слова приведены на сайте правительства РФ.

По его информации, главным приоритетом остается наращивание темпов выпуска всей линейки вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) для нужд СВО. У промышленного сектора есть четкое понимание номенклатуры и объемов поставок на 2025 год, отметил Мантуров. Он также заявил, что оборонная промышленность строго соблюдала в 2024 году планы выпуска продукции.

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Мантуров Денис
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