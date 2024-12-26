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Техкульт

Революционный австралийский VTOL-самолет STRIX совершил первый полет

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STRIX

BAE Systems Australia совместно с компанией Innovaero разработали и испытали инновационный VTOL-самолет (с вертикальным взлетом/посадкой) STRIX. Полномасштабный электрический прототип совершил первый успешный полет в октябре в одном из удаленных районов Австралии.

STRIX — это беспилотный конвертоплан с хвостовым расположением двигателей, представленный впервые на авиасалоне «Авалон» в феврале прошлого года. Он рассчитан как на автономные, так и дистанционно управляемые полеты на большие расстояния. STRIX оснащен двумя разнесенными наборами крыльев, которые складываются, когда самолет находится на земле, и четырьмя маленькими колесами. Благодаря компактным размерам, аппарат легко помещается в обычный грузовой контейнер для транспортировки.

STRIX

Для взлета STRIX не требуется ВПП. На месте стоянки он находится под небольшим наклоном вверх. При запуске всех четырех винтов самолет приобретает вертикальное положение, опираясь на задние колеса. После вертикального взлета, набрав нужную высоту, STRIX переходит в горизонтальное положение. Приземление также осуществляется вертикально с последующей опорой на четыре колеса. В соответствие с планом разработчиков, серийную версию STRIX оснастят гибридной топливной/электрической системой, которая обеспечит перевозку до 160 кг полезного груза на дальность до 800 км.

Александр Агеев

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Оригинал публикации
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Страны
Австpалия
Компании
BAE Systems
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