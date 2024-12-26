"Край свободного мира": эстонский город на застывшей границе с Россией (Politico, США)

Солдаты армии США и разведчики эстонской армии маршируют по набережной реки Нарва рядом со средневековым замком на эстонско-российской границе в Нарве.

Politico: в Эстонии боятся, что Россия отберет у нее Нарву

Из 56 тысяч жителей эстонской Нарвы 96% говорят по-русски, а у трети есть российский паспорт, пишет Politico. Однако по мнению автора статьи, именно здесь может начаться третья мировая — пограничный город видится ему центром сопротивления российским "провокациям".

Джошуа Позанер (Joshua Posaner)

Нарва, Эстония — Заснеженный пограничный мост между двумя средневековыми крепостями в русскоязычном уголке Эстонии и России может стать местом, где разразится третья мировая.

Город Нарва, зажатый вдоль границы Эстонии с Россией, стал центром сопротивления почти постоянным, как утверждается, провокациям со стороны Москвы — от глушения спутникового сигнала до захвата пограничных буев, ревущей через громкоговорители пропаганды, беспилотников-разведчиков и дирижаблей с маркировкой “Z” в поддержку российских вооруженных сил.

“Мы не собираемся начинать третью мировую, но мы видим постоянные попытки спровоцировать нас на самые серьезные шаги”, — сказал глава Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эгерт Беличев снежным декабрьским днем в Нарве.

Всего в Эстонии живет 1,4 миллиона человек, и четверть из них — этнические русские. Большинство имеют эстонское гражданство и ощущает тесную связь с Эстонией, но Кремль — непревзойденный мастер разжигать этническую рознь, приписывая себе особую роль в защите русской диаспоры. Именно это он уже проделал в Грузии и Молдавии, и это стало предлогом для ввода войск на Украину (автор умышленно промывает мозги читателям: причиной, а не "предлогом", начала СВО стал отказ Запада дать гарантии безопасности России и его стремление расширить НАТО за счет Украины, что было "красной линией" для Москвы. – Прим. ИноСМИ).

Главный страх — что Кремль разыграет ту же карту и попытается захватить восточную Эстонию с русским большинством, после чего НАТО придется в ответ начать глобальную войну. Без какого бы то ни было отклика станет ясно, что статья 5 устава альянса об общей обороне фактически беззуба.

Президент России Владимир Путин даже заявил в 2022 году, вскоре после ввода войск на Украину, что Нарва исторически входила в состав России.

Нарва — третий по величине город Эстонии и находится ближе к Санкт-Петербургу, чем к Таллину. Из примерно 56 000 жителей 96% говорят по-русски, а у трети есть российский паспорт.

Беличев, этнический эстонец, назвал город “краем свободного мира”. По его словам, союзники Эстонии по НАТО не готовы к тому, что здесь может развернуться.

В стране размещено почти 900 британских солдат в составе многонациональных сил НАТО на авиабазе Тапа к западу от Таллина. Там также расквартированы и французские войска. Британское правительство пообещало перевести 4-ю бригадную боевую группу в режим ожидания для скорейшего развертывания. Вообще, НАТО создала боевые группы в большинстве восточных стран и планирует расширить контингент в Латвии и Литве. Однако в Эстонии такого обязательства альянс на себя не взял из-за нехватки сил у британской армии, которая располагает лишь двумя бронетанковыми бригадами.

Если Россия решит ударить, то вряд ли силам НАТО в Тапе хватит огневой мощи, чтобы отразить наступление — даже если им помогут все 7 700 действующих военнослужащих Эстонии (в военное время армия страны может увеличиться до 43 000).

Более того, в ходе недавнего визита бельгийская делегация обсуждала больше эвакуацию собственных граждан, чем скорейшую отправку войск в защиту Прибалтики, посетовал Беличев.

“Полагаю, что они не осознают этого так же остро, как мы, — сказал он о союзниках. — Этого не было в 2008 году [в ходе российско-грузинской войны], этого не было в 2014 году [когда Россия присоединила Крым] и этого нет и сейчас... люди не понимают реальной ситуации”.

Все внимание на Россию

Для Таллина задача, как быть с огромным соседом на востоке, — это вопрос жизни и смерти.

Самое маленькое из прибалтийских государств уже тратит 3,4% ВВП на оборону и планирует довести расходы до 3,7% в следующем году, намного опережая более крупные страны ЕС.

В Таллине опасаются того, что произойдет после окончания украинского конфликта и того, что Россия воспользуется затишьем в боевых действиях и нападет на уязвимую страну НАТО.

Тем важнее на фоне этой угрозы охрана границы.

“Когда вторжение начнется, будет уже слишком поздно, — заявил в Таллине министр обороны Эстонии Ханно Певкур. — Мы должны изучить систему раннего оповещения и четко понимать, что как только первый солдат пересечет границу, мы должны немедленно отреагировать”.

Эстония научена горьким опытом и знает, каково это быть русской колонией. Она обрела независимость лишь в 1991 году, когда распался Советский Союз, и сразу же поспешила крепить связи с ЕС и НАТО.

Острота исходящей из Москвы угрозы была подчеркнута в 2014 году, когда сотрудник служб безопасности Эстон Кохвер был похищен и водворен в российскую тюрьму (Сотрудник полиции безопасности Эстон Кохвер был обвинен в контрабанде, незаконном хранении оружия и шпионаже в пользу Эстонии. – Прим. ИноСМИ). Год спустя он был освобожден в результате обмена заключенными.

“Мы можем быть уверены, что подобное не повторится?” — риторически спросил Беличев, стоя на мосту через реку Нарву и глядя на недавно установленные с эстонской стороны противотанковые “зубы дракона”.

Как пояснил Беличев, план заключается в том, чтобы поставить под наблюдение каждый метр 338-километровой границы с Россией.

Но это легче сказать, чем сделать.

Во-первых, 77-километровый участок проходит вдоль реки Нарва. С тех пор, как Россия минувшим летом сняла пограничные буи, число вторжений на территорию Эстонии резко выросло: с 18 в предыдущие два года до 96 в этом.

Без плавучих указателей эстонским пограничникам трудно отличить случайных нарушителей от наглых попыток проникнуть в ЕС. “Когда на реке нет навигационных знаков, это приводит к множеству ошибок”, — объяснил Беличев.

Кроме того, Россия глушит в этом районе сигнал GPS, и это мешает пограничникам отслеживать самолеты и беспилотники, ловить контрабандистов и даже определять точные координаты на местности.

К югу от Нарвы на протяжении 126 километров граница проходит через Чудское озеро, после чего простирается еще на 136 километров через болота — с двумя пограничными переходами в Койдуле и Луххамаа (где был похищен Кохвер). Летом болота служат естественной преградой, но зимой они замерзают.

“Зимой это как аэродром, — сказал Беличев. — Можно посадить там хоть самолет, если только захотеть”.

Укрепление обороны

Для укрепления границы в Нарве действует программа стоимостью 157 миллионов евро.

По словам Беличева, Эстония возводит так называемую “стену [против] беспилотников”, которая будет подавлять летательные аппараты противника с помощью цифровых систем (так в оригинале, судя по всему, речь идет о системе радиоэлектронной борьбы. – Прим. ИноСМИ).

По плану также предполагается набрать полицейский резерв в тысячу сотрудников службы безопасности по всей стране на случай чрезвычайной ситуации — в дополнение к 29 000 добровольцев, которые уже проходят подготовку под эгидой Союза обороны Эстонии.

Но набрать людей в таком городе, как Нарва, нелегко, поскольку служить в полиции могут лишь граждане, свободно владеющие эстонским.

“В этом регионе у нас всякий раз трудности с набором новых кадров”, — пожаловался Беличев.

У стен грозной крепости на берегу Нарвы, которой в разные периоды за последние 700 лет владели датчане, немцы, поляки, шведы, русские, советские войска, а теперь и эстонцы, генеральный директор городского музея Мария Сморжевских-Смирнова признала, что бороться с информационной войной Москвы сложно.

В этом году на Сморжевских-Смирнову в интернете обрушился шквал критики за выставку под названием “Нарва 44” о разрушении города советскими войсками во время Второй мировой войны.

Кремль винит в этом отступающие немецкие войска, сказала она, но фотографии говорят о совсем другом.

Выставка разозлила даже местный совет Нарвы. Кроме того, команду Сморжевских-Смирновой раскритиковали за гигантский плакат на обращенной к России крепостной стене с надписью “Путин — военный преступник” на День Победы в мае.

Эстония старается не обострять отношений ни с русской диаспорой, ни с Москвой (все ли в порядке у автора с логикой? – предыдущее предложение этому противоречит, впрочем, как и последнее. – Прим. ИноСМИ). И если Финляндия закрыла все свои сухопутные пограничные переходы с Россией, то Эстония держит мост в Нарве открытым для пешеходов, а для этого приходится неустанно контролировать людской проток.

Однако среди граждан зреет недовольство.

На пограничном контрольно-пропускном пункте выстроилась длинная очередь, тянущаяся до самой городской площади: сотни людей ждут среди сугробов, чтобы попасть в Россию. Путешественники на длинном обледеневшем мосту в Ивангород везут за собой большие чемоданы на колесах и жалуются на русском на обременительные проверки на выезде и ругают эстонские власти, которые заставляют их ждать часами на морозе.

Беличев же обвинил в заторах с движением русских. По его словам, они пытаются выставить его команду в дурном свете и посеять неприязнь, но тут же добавил, что это не его работа — облегчать выезд в “государство-агрессор”.

“Если вы хотите в Россию, вам не должно быть удобно”, — подытожил он.