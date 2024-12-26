Адмирал Моисеев: потребность в ледоколах определят после "Папанина" и "Зубова"

Главнокомандующий ВМФ сообщил, что три корабля поступят в состав флота

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Опыт применения двух патрульных кораблей ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин" и "Николай Зубов", которые поступят в состав Военно-морского флота (ВМФ), определит потребность в строительстве новых кораблей проекта. Об этом сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев.

"Головной корабль проекта "Иван Папанин", который сейчас завершает испытания <...> не технических своих возможностей, боевых, а связанных с особенностями вооружения этого корабля, в первую очередь, авиационных и тех испытаний, которые необходимо провести непосредственно в ледовых условиях. Учитывая опыт применения этих двух кораблей, мы определимся с дальнейшими планами по строительству. Пока говорим о тех кораблях, что поступят в состав флота, потребность в них будет определяться по итогам их применения", - сказал он.

О проекте 23550

"Николай Зубов" - второй корабль проекта 23550, строящийся на предприятии для ВМФ России, заложен в ноябре 2019 года в присутствии президента РФ Владимира Путина.

Проект 23550 - принципиально новый для АО "Адмиралтейские верфи" (предприятие "Объединенной судостроительной корпорации") этап в строительстве кораблей ледового класса, поскольку он не имеет аналогов по совокупности технических характеристик. Корабли предназначены для охраны арктических водных ресурсов, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов, сопровождения и поддержки судов обеспечения. Они также обладают возможностью поражать морские, береговые и воздушные цели.

Основные тактико-технические характеристики: водоизмещение около 9 тыс. тонн, район плавания - неограниченный, экономическая скорость хода - около 10 узлов, полная скорость хода - около 18 узлов, дальность плавания экономическим ходом - около 10 тыс. миль, автономность - около 70 суток. Арктическая категория: Arc7.

Корабль вооружен переносным зенитно-ракетным комплексом и артиллерийской установкой, на нем установлены радиолокационная станция освещения воздушной и надводной обстановки и гидрометеорологическая станция. Предусмотрена возможность постоянного базирования корабельного вертолета. Контракт на строительство подписан 25 апреля 2016 года.