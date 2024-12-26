Северный страж: военный ледокол «Николай Зубов» спущен на воду

ВМФ России наращивают силы для охраны арктических границ и Севморпути

В Санкт-Петербурге спущен на воду первый серийный патрульный корабль ледового класса «Николай Зубов». Боевой ледокол проекта 23550 имеет на вооружении ракетные и артиллерийские системы и предназначен для охраны северных районов страны. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, ВМФ России необходима полнокровная флотилия для патрулирования Северного морского пути и границ в Арктике.

Ледокольная флотилия

В Санкт-Петербурге на предприятии ОСК «Адмиралтейские верфи» 25 декабря состоялась торжественная церемония спуска на воду патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов». Она была проведена под руководством Главнокомандующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева.

— Очередная, современная, высокотехнологичная боевая единица Военно-морского флота переходит к завершающему этапу строительства, — заявил адмирал. — Корабли этого проекта будут составлять основу группировки надводных сил в Арктической зоне. Они позволят Российской Федерации и далее усиливать свое присутствие в удаленных районах крайнего Севера, демонстрируя твердую и непоколебимую позицию по защите наших национальных интересов в стратегически важных районах Мирового океана.

На церемонии также сообщили, что сразу после спуска на воду на корабле начнутся достроечные работы.

«Николай Зубов» — первый в серии и второй корабль проекта. Головной ледокол — «Иван Папанин» в настоящее время проходит заводские ходовые испытания на морских полигонах боевой подготовки Балтийского флота.

Корабли этого проекта необходимы Тихоокеанскому и Северному флоту, рассказал «Известиям» экс-командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

— Ледоколы нужны для мониторинга надводной, воздушной обстановки в районе Северного морского пути и прикрытия важнейшей для нас транспортной коммуникации, — объяснил адмирал. — Они должны проецированием силы поддерживать наш суверенитет в Арктике. При осложнении обстановки или при попытке нарушить наш суверенитет, они должны оказать силовое воздействия на противника. Также они будут проводить караваны, которым нужно сопровождение тяжелых ледоколов.

России в перспективе надо создавать арктическую флотилию, которая будет замыкаться на Северный флот, отметил адмирал.

— В такое объединение должны войти патрульные, противолодочные и корабли ПВО, тральщики и так далее, — считает Сергей Авакянц. — Все эти корабли должны быть ледового класса и построены по особым проектам. Им придется решать важную задачу — защиту важнейшего для нас Севморпути.

Вновь избранный президент США Дональд Трамп повел разговор о Гренландии, которая, по его словам, так или иначе должна перейти под контроль США — это самый большой остров в Арктике, что говорит о заинтересованности этой страны в освоении северных районов планеты, рассказал «Известиям» военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин.

— Арктика богатейший регион интерес к ней у США должен быть гораздо больший, чем к той же Украине, — считает Василий Дандыкин. — Нам надо быть готовым к противостоянию в северных широтах, пополнять свой Военно-морской флот надводными кораблями, подводными лодками и, конечно, ледоколами. «Николай Зубов» мощный, он может проводить надводные боевые в том числе и десантные корабли, снабжать наши дальние островные гарнизоны, заниматься обеспечением работы наших атомных подводных лодок. Не стоит забывать, что это и боевой корабль — обладает артиллерий, ракетами, средствами ПВО, может нести катера и вертолет на своем борту. Как видим, «Николай Зубов» не случайно назван в честь нашего первого начальника Севморпути. Его ввод в строй повысит возможности ВМФ в арктических широтах.

Вооружен и очень полезен

Ледоколы проекта 23550 (шифр «Арктика») — это универсальные патрульные корабли, разработанные для действий в арктических широтах. Они предназначены для проводки конвоев во льдах, буксировки, мониторинга арктических вод, сопровождения судов обеспечения и конвоирования задержанных плавсредств. Также корабли могут участвовать в спасательных операциях и перевозке специальных грузов.

Водоизмещение 8500 т, делает ледоколы этого проекта самыми крупными военными кораблями, построенными в постсоветские годы.

Корабли проекта 23550 строятся как для ВМФ России — они получили шифр «Арктика», так и для морских частей Пограничных войск ФСБ России — шифр «Ермак».

Ледокол развивает скорость до 18 узлов и может преодолевать ледяные поля толщиной до 1,7 м. Автономность корабля — 70 суток, а дальность плавания — 10 тыс. морских миль.

Корабль достаточно хорошо вооружен. В его арсенале — артиллерийская установка АК-176МА, калибра 76,2 мм, точность которой благодаря новой системе цифрового управления и всепогодной оптико-электронной аппаратуре была значительно повышена в сравнении с предшествующими вариантами. Кроме того, на нем можно дополнительно установить четыре крупнокалиберных пулемета «Корд».

Также ледокол может нести крылатые ракеты «Калибр» или противокорабельные Х-35 «Уран». Команда имеет на вооружении переносные зенитные ракетные комплексы «Игла» или «Верба».

На борту ледокола может базироваться один катер на воздушной подушке «Манул» и десантные катера проекта «Раптор». Ангар позволяет размещать на борту БПЛА и один многоцелевой вертолет.

Контракт на строительство двух патрульных кораблей ледового класса проекта 23350 был подписан между Минобороны России и Адмиралтейскими верфями в 2016 году. Головной корабль «Иван Папанин» был заложен 19 апреля 2017 года, в настоящее время проходит испытания. Ледокол «Николай Зубов» был заложен 27 ноября 2019 года.

Новый ледокольный флот

Помимо кораблей проекта 23550 Россия также строит целую линейку других ледоколов — проекта 21180М. Головной в ней — «Илья Муромец», он уже несет службу на Северном флоте. Корабль был заложен в 2015 году, в 2017-м передан в состав ВМФ. Он стал первым за 45 лет ледоколом, построенным для ВМФ. Второй представитель серии — «Евпатий Коловрат» вошел в состав Тихоокеанского флота в этом году.

Он строился по модернизированному проекту 21180М. В частности, разработчики уменьшили габариты и осадку. Уменьшенная осадка позволит кораблю заходить в порты Тикси в Якутии и Диксон в Красноярском крае, которые в последние годы активно используются ВМФ России.

Владимир Матвеев

Богдан Степовой