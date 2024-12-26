Войти
Военное обозрение

НАТО создало новые боевые группы и планирует расширить военное присутствие в Латвии и Литве

302
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Североатлантический альянс сформировал боевые группы в большинстве стран Восточной Европы. Об этом пишет американская газета Politico. В публикации отмечается, что аналогичные планы НАТО планирует реализовать и в странах Балтии.

НАТО создала боевые группы в большинстве восточных стран-участниц и планирует расширить эти группы в Латвии и Литве

– отмечается в публикации.

При этом подчеркивается, что пока реализовать этот сценарий не удается.

По информации Politico, основу контингента альянса в странах Балтии должны были составить военнослужащие британской армии. Но из-за кадрового дефицита в вооруженных силах Соединенного Королевства, увеличение контингента в Эстонии оказалось под угрозой.

Несмотря на это, отказываться от своих планов в Лондоне не намерены. В правительстве Великобритании обещают в ближайшее время привести в готовность 4-ю бригадную боевую группу. Она должна дополнить британский контингент в Эстонии, который в настоящее время, по оценкам издания, насчитывает 900 человек. Они расквартированы на авиабазе НАТО Тапа западнее Таллина.

Добавим, что в последнее время европейские СМИ регулярно сообщают о серьезной нехватке личного состава в армии Великобритании. Издание The Telegraph, в частности сообщило, что только в прошлом году более 15 тысяч военных уволились со службы, причем восемь тысяч человек сделали это по собственному желанию.

Усилий правительства для преодоления кризиса в армии не хватает, ситуация остается прежней. Несмотря на то что в этом году было зафиксировано самое значительное за последние 22 года повышение заработной платы на 6%, военнослужащие все равно получают недостаточно средств по сравнению с другими профессиями

– сетует британская пресса.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Латвия
Литва
США
Эстония
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.12 13:47
  • 6657
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.12 12:13
  • 8564
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 26.12 03:03
  • 1
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 26.12 02:36
  • 0
Ответ на "Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин"
  • 26.12 02:35
  • 1
«Потеснить мощь России в Арктике»: США начали постройку тяжёлого ледокола
  • 26.12 01:51
  • 3
Ответ на "Перейти на Ту: каким будет новый стратегический самолет-ракетоносец"
  • 25.12 23:50
  • 0
Ответ на "Российский танк Т-80 — это не шутка (The National Interest, США)"
  • 25.12 21:02
  • 1
"Бомж-ракеты" угрожают России. Создала ли Украина оружие, способное атаковать Москву?
  • 25.12 19:52
  • 2
Израиль нанес массированные авиаудары по Йемену
  • 24.12 15:44
  • 3
Немного о терминах.
  • 24.12 14:07
  • 1
Китайская Agibot начала массовое производство гуманоидных роботов, опередив Tesla
  • 24.12 09:41
  • 0
Новый мировой порядок: Минск предлагает свою модель безопасности
  • 24.12 05:28
  • 0
Может ли помочь авиация НАТО Бандеростану? И, если да, то чем?
  • 24.12 03:39
  • 1
Перейти на Ту: каким будет новый стратегический самолет-ракетоносец
  • 23.12 21:40
  • 0
Ответ на "В РФ ведется плановая замена кораблей третьего поколения на подлодки четвертого"