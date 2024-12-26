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Североатлантический альянс сформировал боевые группы в большинстве стран Восточной Европы. Об этом пишет американская газета Politico. В публикации отмечается, что аналогичные планы НАТО планирует реализовать и в странах Балтии.

НАТО создала боевые группы в большинстве восточных стран-участниц и планирует расширить эти группы в Латвии и Литве

– отмечается в публикации.

При этом подчеркивается, что пока реализовать этот сценарий не удается.

По информации Politico, основу контингента альянса в странах Балтии должны были составить военнослужащие британской армии. Но из-за кадрового дефицита в вооруженных силах Соединенного Королевства, увеличение контингента в Эстонии оказалось под угрозой.

Несмотря на это, отказываться от своих планов в Лондоне не намерены. В правительстве Великобритании обещают в ближайшее время привести в готовность 4-ю бригадную боевую группу. Она должна дополнить британский контингент в Эстонии, который в настоящее время, по оценкам издания, насчитывает 900 человек. Они расквартированы на авиабазе НАТО Тапа западнее Таллина.

Добавим, что в последнее время европейские СМИ регулярно сообщают о серьезной нехватке личного состава в армии Великобритании. Издание The Telegraph, в частности сообщило, что только в прошлом году более 15 тысяч военных уволились со службы, причем восемь тысяч человек сделали это по собственному желанию.

Усилий правительства для преодоления кризиса в армии не хватает, ситуация остается прежней. Несмотря на то что в этом году было зафиксировано самое значительное за последние 22 года повышение заработной платы на 6%, военнослужащие все равно получают недостаточно средств по сравнению с другими профессиями

– сетует британская пресса.