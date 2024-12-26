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ТАСС

Патрульный корабль ледового класса "Николай Зубов" планируют сдать в 2027 году

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Макет патрульного корабля проекта 23550 "Николай Зубов"
Макет патрульного корабля проекта 23550 "Николай Зубов".
Источник изображения: Фото ОСК

По словам врио гендиректора АО "Адмиралтейские верфи" Андрея Быстрова, судно выйдет на испытания в море в конце 2025 года - начале 2026 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Патрульный корабль ледового класса "Николай Зубов" проекта 23550 планируют передать Военно-морскому флоту в 2027 году. Об этом сообщил журналистам врио генерального директора АО "Адмиралтейские верфи" Андрей Быстров.

"Я могу заверить главнокомандующего, что корабль сдастся в сроки - мы в 2027 году корабль сдадим. Мы и сдавали в этом году корабли, и четыре спустили, и в дальнейшем для Военно-морского флота мы всегда будем строить вовремя с нужным качеством. У нас все для этого есть - люди, техника, модернизация, мы готовы", - сказал он. Спущенный на воду корабль "Николай Зубов" выйдет на испытания в море в конце 2025 года - начале 2026 года, по готовности, отметил Быстров. Головной корабль проекта "Иван Папанин" будет сдан до августа 2025 года.

О проекте

Боевой ледокол "Николай Зубов" - второй корабль проекта 23550, строящийся на предприятии для Военно-морского флота России, заложен в ноябре 2019 года. Головной ледокол этого проекта - "Иван Папанин". В настоящее время на первом патрульном ледоколе серии, спущенном на воду в октябре 2019 года, завершается нексколько испытаний. Его передача в ряды ВМФ РФ запланирована на 2025 году.

Проект 23550 разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (ЦМКБ "Алмаз", в составе ОСК). Это принципиально новый для Адмиралтейских верфей этап в строительстве кораблей ледового класса, поскольку проект не имеет аналогов по совокупности технических характеристик.

Корабли предназначены для охраны арктических водных ресурсов, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов, сопровождения и поддержки судов обеспечения. Кроме того, корабли обладают возможностью поражать морские, береговые и воздушные цели. Их водоизмещение составляет около 9 тыс. тонн, полная скорость хода - около 18 узлов, автономность - около 70 суток.

Корабль вооружен переносным зенитно-ракетным комплексом и артиллерийской установкой, на нем установлены радиолокационная станция освещения воздушной и надводной обстановки и гидрометеорологическая станция. Предусмотрена возможность постоянного базирования корабельного вертолета. 

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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
23550
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