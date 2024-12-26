Politico: Эстония планирует создать «стену беспилотников» на границе с Россией

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В Эстонии вновь подняли тему защиты от «российского нападения». Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны прибалтийской республики Эгерт Белишев заявил о планах создать «стену беспилотников» на границе с Россией, в том числе с использованием цифровых систем для блокирования БПЛА. Об этом пишет издание Politico.

Кроме того, сообщил Белишев, Эстония планирует создать полицейский резерв из 1000 сотрудников службы безопасности для «прикрытия на случай крупных событий» в дополнение к уже существующим 29 тысячам волонтеров. Правда, с последним у Таллина возникли определенные сложности, причем как раз в приграничных с РФ населенных пунктах.

В этом регионе мы постоянно испытываем трудности с набором новых сотрудников

— заявил Белишев, говоря о Нарве, где, по его словам, сложно найти людей, имеющих гражданство и свободно владеющих эстонским языком для службы в полиции.

Идея о создании так называемой стены беспилотников, на самом деле, не новая. Еще весной этого года Финляндия, Норвегия, Польша, Эстония, Литва и Латвия договорились о планах такого рода создания защиты на границе с РФ и Республикой Беларусь. Никакой конкретики тогда названо не было.

Главная проблема состоит в том, за чей счет будет финансироваться этот «банкет». У прибалтийских лимитрофов, которые сами выживают за счет дотаций Брюсселя, свободных средств на реализацию столь технически сложного и затратного плана нет. Поляки и так тратят на военные расходы в процентном отношении к ВВП страны больше всех среди европейских государств НАТО.

Тогда власти этих стран заявили, что рассчитывают на поддержку Евросоюза. Однако даже у экономических лидеров ЕС, Франции и Германии, все плохо с экономиками, бюджетами и госдолгом. А ведь еще предстоит найти средства, чтобы угодить вновь избранному президенту США Дональду Трампу, который уже потребовал в разы увеличить расходы на оборону от союзников по НАТО.

На примере Польши можно понять, насколько затратен такой проект. В 2023 году стало известно, что Польша строит «электронный забор» на границе с Россией с датчиками и камерами, на заграждение планируют потратить немалые средства — 84 миллиона долларов. Причем речь идет всего об участке протяженностью 200 километров.

Позже стало известно, что Польша также будет укреплять границу с Белоруссией, на что выделят около 2,5 млрд долларов. Финляндия тоже в 2023 году начала строить забор на границе с Россией, на первые 15 км заграждения планировалось потратить 139 млн евро. Общая протяженность только сухопутной части российско-финляндской границы составляет более тысячи километров. Проект государственного бюджета Финляндии на 2025 год составлен в размере 88,1 миллиарда евро с дефицитом €12,2 миллиарда.