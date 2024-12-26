Austal поставит катера класса "Улучшенный Кейп" пограничной службе Австралии

ЦАМТО, 25 декабря. Компания Austal Limited сообщила о подписании контракта, предусматривающего строительство двух дополнительных патрульных катеров класса "Улучшенный Кейп", которые будут поставлены пограничной службе Австралии.

Контракт стоимостью 137,02 млн. австр. долл. увеличивает общее количество патрульных катеров класса "Улучшенный Кейп", которые построит Austal, до 12 ед. На сегодняшний день заказчикам поставлены 8 катеров. Два дополнительных патрульных катера класса "Улучшенный Кейп" расширят возможности пограничной службы Австралии по морскому наблюдению и контролю границ.

11-й и 12-й катера дополнят флот пограничной службы Австралии, который в настоящее время состоит из 8 патрульных катеров класса "Кейп", поставленных Austal в течение 2012-2015 гг.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2020 года МО Австралии подписало с Austal Australia контракт на строительство для ВМС Австралии в рамках проекта SEA-1445-1 шести патрульных кораблей класса "Улучшенный Кейп". Стоимость заказа составила 324 млн. австр. долл. Церемония закладки киля головного корабля, "Кейп Отуэй", состоялась 24 июля 2020 года. Он был передан ВМС Австралии 23 марта 2022 года.

В апреле 2022 года и в феврале 2024 года Austal заключила контракты, предусматривающие постройку четырех дополнительных катеров класса "Улучшенный Кейп". Таким образом, общее количество заказанных в рамках проекта SEA-1445-1 катеров увеличилось до 10 ед.

Поставка восьмого катера, (313) "Кейп Шанк", состоялась в ноябре 2024 года. В настоящее время еще два катера строятся на предприятии Austal в Хендерсоне.

Усовершенствованный корабль "Улучшенный Кейп" отличается от базовой версии рядом модификаций, которые выполнены на основе опыта эксплуатации ранее поставленных катеров. Вместимость была увеличена на 10 человек – до 32 человек, улучшены условия размещения экипажа, установлены современные системы разведки.