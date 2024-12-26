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Вестник Мордовии

«Единая Россия», Центр беспилотных систем и технологий и банк ПСБ запустили военный маркетплейс

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

У военнослужащих появится возможность через маркетплейс приобретать комплектующие для производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и других изделий непосредственно в зоне СВО. Российские производители компонентов смогут поставлять свою продукцию по запросу подразделений Армии России, сообщил руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин.

"Мы сделали "военный маркетплейс" совместно с банком ПСБ, в нём достаточно просто авторизоваться военному: нужно пройти двухфакторную аутентификацию и "положить в корзину" необходимые комплектующие. Винты, рама, движки, система связи и так далее, то есть всё, что необходимо - как для конструктора, чтобы собрать аппарат. Сегодня мы запускаем систему после тестов. Вся информация обезличена, никакие данные военных не раскрываются при этом, и сторонний человек доступ туда получить не сможет. Безусловно, финансовая инфраструктура Министерства обороны встроена в этот процесс", - сказал он.

Проект по дооснащению технико-эксплуатационных частей (ТЭЧ) даст возможность в короткие сроки осуществлять полноценный ремонт, модернизацию новых военных разработок.

Во флагманский ТЭЧ в ЛНР доставили центр "гибкого" производства беспилотных авиационных систем, оборудование для двух новых мастерских и передовые изделия отечественных разработчиков.

"Это не только рабочие места и монтажное оборудование, но и инструменты для производства печатных плат, паяльные станции и многое другое. Ребята, которые здесь работают, могут на месте производить беспилотники, системы РЭБ и РЭР под конкретные боевые задачи", - сказал председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков.

Напомним, "Единая Россия" с фондом "Наша Правда" создали Центр беспилотных систем. Он объединяет более 100 представителей малого и среднего бизнеса, которые занимаются производством БПЛА, систем связи и радиоэлектронной борьбы и разведки.

На XXII Съезде партии Центр беспилотных систем и технологий представил более 50 флагманских разработок своих резидентов. В их числе: дроны "Скворец", FPV-дрон "Овод", камикадзе самолётного типа "Привет-82МК2", система противодействия FPV-дронам "Титан", система дальней связи "Тень", бесколлекторные электродвигатели "Уфимец", ПАК "Грань", средство перехвата видеосигнала "Зеркальце", ПАК "Площадь", система мониторинга и пеленгации средств связи "Калинка", лазерный излучатель "Слепыш".

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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