Первый боевой ледокол "Иван Папанин" намерены передать ВМФ в 2025 году

В настоящее время на нем завершаются испытания, отметили в Минобороны

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Первый патрульный ледокол "Иван Папанин" планируется передать Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ в 2025 году. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ранее в Санкт-Петербурге на предприятии ОСК АО "Адмиралтейские верфи" состоялась торжественная церемония спуска на воду патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов". Церемония была проведена под руководством главкома ВМФ России адмирала Александра Моисеева.

"В настоящее время на первом патрульном ледоколе серии "Иван Папанин", спущенном на воду в октябре 2019 года, завершается ряд испытаний. Его передача в ряды ВМФ РФ запланирована на 2025 год", - сказали в ведомстве.

В своем выступлении перед участниками торжественной церемонии адмирал Александр Моисеев отметил, что "очередная, современная, высокотехнологичная боевая единица Военно-морского флота переходит к завершающему этапу строительства". "Корабли этого проекта будут составлять основу группировки надводных сил в Арктической зоне. Они позволят Российской Федерации и далее усиливать свое присутствие в удаленных районах Крайнего Севера, демонстрируя твердую и непоколебимую позицию по защите наших национальных интересов в стратегически важных районах Мирового океана", - добавил главнокомандующий ВМФ РФ.

"Отрадно, что этому кораблю присвоено имя выдающего морского офицера и ученого. Николай Николаевич Зубов с честью прошел три войны, а остаток своей жизни посвятил изучению морских арктических льдов, прогнозу ледовой обстановки и океанографическим исследованиям Арктического бассейна. Хочу поблагодарить каждого, кто причастен к строительству корабля. Выражаю уверенность, что коллектив вашего предприятия и в дальнейшем будет строить надежные, современные корабли для Военно-морского флота с неизменным качеством и в установленные сроки. Каждый корабль, построенный на ваших верфях, укрепляет статус России как великой морской державы", - заключил он.

О проекте 23550

"Николай Зубов" - второй корабль проекта 23550, строящийся на предприятии для Военно-морского флота России, заложен в ноябре 2019 года в присутствии президента РФ Владимира Путина. Сразу после спуска на воду на корабле начнутся достроечные работы. Проект 23550 - принципиально новый для АО "Адмиралтейские верфи" ОСК этап в строительстве кораблей ледового класса, поскольку он не имеет аналогов по совокупности технических характеристик. Корабли предназначены для охраны арктических водных ресурсов, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов, сопровождения и поддержки судов обеспечения. Они также обладают возможностью поражать морские, береговые и воздушные цели.

Основные тактико-технические характеристики: водоизмещение около 9 тыс. тонн, район плавания - неограниченный, экономическая скорость хода - около 10 узлов, полная скорость хода - около 18 узлов, дальность плавания экономическим ходом - около 10 тыс. миль, автономность - около 70 суток. Арктическая категория: Arc7. Корабль вооружен переносным зенитно-ракетным комплексом и артиллерийской установкой, на нем установлены радиолокационная станция освещения воздушной и надводной обстановки и гидрометеорологическая станция. Предусмотрена возможность постоянного базирования корабельного вертолета. Контракт на строительство подписан 25 апреля 2016 года.