В США рассказали о «немного малозаметном» Су-35С

19FortyFive: российский истребитель Су-35С получил отдельные стелс-технологии

Российский истребитель Су-35С поколения 4++ не относится к стелс-самолетам, однако в его конструкции применяют отдельные технологии, снижающие радиолокационную заметность. О возможностях самолета рассказал обозреватель американского издания 19FortyFive Крис Осборн.

«Интересным и потенциально малоизвестным фактором является то, что Су-35С, хотя и не является полностью малозаметным самолетом, по-видимому, обладает некоторыми свойствами, снижающими радиолокационное сечение. Просто на взгляд наблюдателя, Су-35С действительно выглядит немного скрытным», — говорится в материале.

Автор подчеркнул, что российский истребитель получил более округлый фюзеляж, чем у большинства самолетов четвертого поколения. В частности, в планере Су-35С сокращено количество резких переходов и углов, которые повышают заметность самолета для радаров.

Истребитель Су-35С относится к поколению 4++. Эти самолеты отличает ряд характеристик истребителей пятого поколения, включая режим крейсерской сверхзвуковой скорости. Кромки планера Су-35С покрыты материалами, снижающими эффективную площадь рассеяния, которая влияет на заметность объектов.

В ноябре стало известно, что Россия начала переговоры о зарубежных поставках истребителей Су-35.