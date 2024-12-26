Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам энергетики Украины

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по объектам энергетики Украины, которые обеспечивают военно-промышленный комплекс (ВПК) страны. Об этом в среду, 25 декабря, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Сегодня утром ВС Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что цель удара была достигнута и все объекты были поражены.

Ранее в этот день украинское издание «Страна» писало, что в нескольких городах Украины, включая Харьков и Днепр, прогремели взрывы. Кроме этого, сообщалось о взрывах в Кривом Роге и в городе Бурштын. «Укрэнерго», в свою очередь, объявило об отключениях света.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по военным объектам и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.