Филиппины подтвердили планы по приобретению ракетного комплекса Typhon MRC

ЦАМТО, 25 декабря. Филиппины подтвердили планы по приобретению американского наземного ракетного комплекса Typhon MRC (Typhon Medium Range Capability) на фоне растущей напряженности в отношениях с Китаем.

Как сообщило сингапурское издание The Straits Times, данное объявление было сделано на пресс-конференции командующим Сухопутными войсками Филиппин генерал-лейтенантом Роем Галидо.

Р.Галидо заявил, что "планируется приобрести систему Typhon MRC, поскольку мы видим ее практичность и функциональность в нашей концепции реализации обороны архипелага" ("Концепция архипелага" – стратегия, призванная защитить обширную сеть островных и морских территорий Филиппин).

Напомним, что ракетный комплекс средней дальности Typhon MRC разработан корпорацией Lockheed Martin после отказа правительства США от продления договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Комплекс использует размещенные в транспортируемых контейнерах универсальные корабельные пусковые установки, способные осуществлять пуск как зенитных ракет SM-6, так и крылатых ракет Tomahawk.

Впервые комплекс был развернут за пределами США в 2024 году. Батарея Typhon MRC прибыла на Филиппины 11 апреля для проведения ежегодных совместных военных учений с США и до сих пор находится на территории Филиппин, несмотря на критику со стороны Пекина, который неоднократно обвинял США в дестабилизации региона.

Впервые о намерении приобрести комплекс Typhon MRC заявил в сентябре командующий Вооруженными силами Филиппин генерал Ромео Браунер-младший по итогам заседания Совета по обороне в Военной академии Филиппин.

Изначально это заявление было воспринято аналитиками скептически, так как в 2021 году МНО Филиппин уже приобрело для полка береговой обороны морской пехоты три ракетных комплекса "БраМос" компании BrahMos Aerospace Private Ltd. Стоимость контракта составила 374,96 млн. долл. (18,9 млрд. песо). Американский комплекс значительно дороже и, что вполне очевидно, предлагается Филиппинам в качестве инструмента давления на Китай.

Генерал-лейтенант Р.Галидо на пресс-конференции заявил, что количество закупаемых установок будет зависеть от экономических возможностей. Выделение средств на комплекс Typhon MRC пока не предусмотрено бюджетом на 2025 ф.г. Обычно на оформление приобретения той или иной системы вооружения у Филиппин уходит, как минимум, два года.

Таким образом, Р.Галидо дал понять, что вне зависимости от решения по выделению средств на покупку Typhon MRC, уже имеющийся на территории Филиппин комплекс будет там находиться еще как минимум два года.

В итоге комплекс вряд ли будет передан Маниле по договору "купли-продажи" и под различными предлогами будет оставаться на филиппинской территории под управлением американских военнослужащих.