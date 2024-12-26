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ТАСС

"Союз-5" отправят на Байконур в октябре 2025 года

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Космодром Байконур
Космодром Байконур.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ ТАСС

Пуск намечен на конец декабря

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 25 декабря. /ТАСС/. Первый пуск перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" намечен на конец декабря 2025 года - на космодром ракету отправят в конце октября, сообщил журналистам генеральный директор Ракетно-космического центра "Прогресс" (РКЦ, входит в Роскосмос) Дмитрий Баранов.

"Машина 30 октября будет отправлена с завода-изготовителя, из Самары, с выходом на запуск - конец декабря 2025 года", - сказал Баранов после успешного пуска "Союза-2.1б" со спутником дистанционного зондирования "Ресурс-П".

Ракета-носитель стартовала в 10:45 мск с площадки №31 космодрома Байконур. Этот пуск стал двухтысячным для семейства ракет Р-7, выполняющих пуски с 15 мая 1957 года.

"Союз-5" - перспективная российская ракета-носитель среднего класса увеличенной грузоподъемности. Она разрабатывается для запусков автоматических космических аппаратов на околоземные орбиты. В апреле правительство РФ утвердило проект соглашения с Казахстаном о начале летных испытаний космического ракетного комплекса "Байтерек" с ракетой-носителем "Союз-5" в 2025 году. 

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