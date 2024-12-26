Производитель "Союзов" назвал их надежнейшими носителями

Ракеты-носители остаются таковыми, несмотря на "налет винтажности", сообщил гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 25 декабря. /ТАСС/. Ракеты-носители "Союз" являются одними из самых надежных средств выведения, действующих сегодня на Земле. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Ракетно-космического центра "Прогресс" (РКЦ, входит в Роскосмос) Дмитрий Баранов.

"Машина, хотя и имеет некий налет винтажности, тем не менее, одна из самых надежных машин, действующих сегодня на этой планете. Мы очень гордимся, что именно мы ее разработали", - сказал Баранов после успешного пуска "Союза-2.1б" со спутником дистанционного зондирования "Ресурс-П".

Ракета-носитель стартовала в 10:45 мск с площадки №31 космодрома Байконур. Этот пуск стал двухтысячным для семейства ракет Р-7, выполняющих пуски с 15 мая 1957 года. Благодаря этим носителям совершены все пилотируемые и значительная часть непилотируемых пусков в истории отечественной космонавтики.