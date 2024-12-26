Создатели ChatGPT задумались о разработке робота

The Information: OpenAI создаст робота-гуманоида

Американская компания OpenAI задумалась о создании человекоподобного робота. Об этом сообщает издание The Information.

Создатели чат-бота ChatGPT обсудили внутри компании возможность разработки гуманоидного робота. Об этом журналистам рассказали два осведомленных источника внутри фирмы. Однако сроки возможного выпуска робота от OpenAI не раскрываются.

В материале отмечается, что в компании рассматривают две концепции человекоподобных роботов. Согласно первой, умная машина будет выполнять рутинные и монотонные операции, согласно второй — помогать человеку с делами по дому. Журналисты напомнили, что OpenAI инвестировала в несколько стартапов в сфере робототехники.

Так, в феврале компания Сэма Альтмана поддержала финансирование калифорнийской фирмы Figure, которая собрала 675 миллионов долларов. Их робот Figure 02 базируется на модели искусственного интеллекта от OpenAI. Также компания вложила средства в норвежский стартап 1X, который разработал двухколесного робота EVE.

Авторы издания отметили, что в OpenAI до 2021 года существовало подразделение, которое занималось робототехникой. Специалисты The Information считают, что сейчас компании будет проще приобрести занимающийся созданием роботов стартап, чем создавать свой продукт с нуля.

В октябре корпорация Tesla раскрыла детали своего робота Optimus. Руководитель компании Илон Маск рассказал, что гуманоиды будут способны убираться в доме, выгуливать собаку, играть с детьми и так далее. Стоимость робота составит 20-30 тысяч долларов, или около трех миллионов рублей.