Дания усилит оборону Гренландии на фоне заявлений Трампа (The Hill, США)

The Hill: Дания усилит оборону Гренландии после заявлений Трампа

После призыва Трампа отдать Гренландию Америке Дания объявила о новых мерах по укреплению обороны острова, пишет The Hill. В Копенгагене назвали это случайным совпадением, к которому следует отнестись с иронией. Но гренландцы считают, что все это совсем не смешно.

Брэд Дресс (Brad Dress)

Дания объявила о серии новых шагов по укреплению безопасности Гренландии, которые датский министр обороны назвал "ироническими", поскольку решение было принято спустя два дня после того, как избранный президент Трамп призвал передать этот арктический остров в собственность США.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил датской газете Jyllands-Posten, что Копенгаген планирует потратить на новые меры в области обороны эквивалент примерно полутора миллиардов долларов. "Мы долгие годы вкладывали недостаточно средств в Арктику, и сейчас мы намерены усилить свое присутствие", — сказал он.

Поульсен пояснил, что этот финансовый пакет был запланирован заранее, и назвал "ироническим" то обстоятельство, что выделение средств совпало по времени с призывом Трампа установить контроль над островом.

Министр также заявил, что Дания готова "работать с США" над обеспечением безопасности Гренландии.

В рамках нового финансового пакета планируется приобретение двух патрульных кораблей класса "Тетис", двух беспилотных летательных аппаратов большой дальности, создание двух упряжек ездовых собак и увеличение численности личного состава датских вооруженных сил в Гренландии, сообщает Jyllands-Posten.

Трамп в воскресенье написал в социальной сети Truth Social, что получить Гренландию в собственность и контролировать ее Америке "абсолютно необходимо" по причинам национальной безопасности.

В свой первый президентский срок Трамп уже предлагал купить Гренландию, тогда его заявление вызвало напряженность между Вашингтоном и Копенгагеном.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в понедельник с вызовом ответил Трампу, написав в Фейсбуке*: "Гренландия наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу". Вместе с тем Эгеде заявил о готовности к сотрудничеству и торговле.

Гренландия является самоуправляемым регионом, но по-прежнему находится под контролем Дании, которая занимается вопросами обороны, безопасности и внешней политики.

Арктика имеет важное значение для национальной безопасности, и США намерены противостоять усиливающемуся влиянию России и Китая в этом регионе, который становится все доступнее, так как климатические изменения вызывают таяние льдов и приводят к возникновению новых морских путей.

Соединенные Штаты в тесном сотрудничестве с такими союзниками, как Канада и Финляндия строят дополнительные патрульные корабли, способные осуществлять плавание в ледовых широтах. На этой неделе береговая охрана США сообщила об утверждении плана работ по строительству первого за 50 с лишним лет тяжелого полярного ледокола.

Дания является членом западного военного альянса НАТО и партнером США в Арктическом регионе.

Трамп, который должен вступить в должность 20 января, вел свою предвыборную кампанию под лозунгами восстановления безопасности и мира во всем мире, и обещал положить конец вооруженным конфликтам на Украине и на Ближнем Востоке.

Трамп высказывался не только в отношении Гренландии. Он заявил, что США должны взять под свой контроль Панамский канал, который с 1999 года принадлежит Панаме и эксплуатируется ею. Соединенные Штаты помогали строить эту водную артерию и управляли ею бóльшую часть ХХ века. Это жизненно важный для международного судоходства водный путь.

Трамп также шутил о том, чтобы сделать Канаду 51-м американским штатом.

* Деятельность компании Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская