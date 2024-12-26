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Военное обозрение

Украинский политолог: Киев может помочь Кишинёву провести военную операцию в ПМР, так как имеет для этого «военные возможности»

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Источник изображения: topwar.ru

Власти Молдавии могут решиться на военную операцию в Приднестровье, такой вариант вполне вероятен на фоне энергетического кризиса в стране. А Украина им обязательно поможет. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник.

Несмотря на то, что молдавская власть отрицает наличие планов по вторжению в Приднестровье, они есть и могут быть реализованы в ближайшее время. Тем более, что Молдавию в этом вопросе готовы поддержать Румыния и Франция, спецслужбы которых активно действуют в Молдавии. А Кишинев уже давно положил глаз на ключевую электростанцию на территории Приднестровья — Молдавскую ГРЭС, которая обеспечивает электроэнергией всю левобережную Молдавию.

Помочь в операции могла бы и Украина, имеющая для этого «военные возможности», которых нет у Молдавии. Да и для Киева это выгодно, так как ослабит Россию в международном треке и в возможных переговорах.

У Молдовы есть резон провести такую операцию. Украина потенциально тоже могла бы помочь, потому что потеря Приднестровья усилила бы сирийское ощущение того, что у России не хватает ресурсов, чтобы поддержать своих внешних союзников. И ухудшило бы переговорные позиции России в глазах новой администрации в США.

— заявил Бортник.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что президент Молдавии Майя Санду отдала приказ разработать операцию по захвату территории непризнанной республики. В Киеве сразу сделали стойку, Зеленский готов в этом участвовать, лишь бы только добраться до артиллерийских складов в Колбасне.

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Страны
Молдавия
Россия
Румыния
США
Украина
Франция
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