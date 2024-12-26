Американскому флоту дали "добро" на постройку нового патрульного ледокола

Управление комплексных программ Береговой охраны и ВМС США получило одобрение на начало строительства первого патрульного ледокола типа PSC.

PSC станет первым тяжелым полярным ледоколом, построенным в Соединенных Штатах за десятки лет. Разработку и производство доверили компании Bollinger Mississippi Shipbuilding в Паскагуле (штат Миссисипи), выступающей генподрядчиком по программе.

Модель будущего патрульного ледокола для Береговой охраны США Naval News

Как уточняет Naval News, разработка ледокола стартовала летом 2023 года.

В настоящее время Береговая охрана США располагает двумя тяжелыми ледоколами. "Полярная звезда", введенная в строй в 1976 году, имеет длину 122 метра, водоизмещение – 12 тысяч тонн. 128-метровый "Хили" обладает водоизмещением 16 тысяч тонн. Этот ледокол ввели в эксплуатацию в 1999 году.

Новый патрульный ледокол будет достигать 140 метров в длину и 28 метров в ширину. Полное водоизмещение составит 23 200 тонн. Судно планируют оснастить дизель-электрической энергетической установкой.

Проектная вместимость ледокола – 186 человек.

Летная палуба рассчитана на размещение вертолета H-53 "Кинг Сталлион" или SH-60 семейства "Сихок".

Изначально Министерство ВМС США выбрало в 2019 году в качестве генподрядчика по проектированию и постройке патрульного ледокола компанию VT Halter Marine. Сделка предполагала потенциальную поставку трех судов нового типа. Позднее, в 2022 году, эту компанию приобрела Bollinger Mississippi Shipbuilding.