Холдинг «Высокоточные комплексы» завершил поставки в войска ракет для ЗРПК «Панцирь» и ПТРК «Корнет»

Источник изображения: topwar.ru
Входящий в Ростех холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в войска зенитные ракеты для ЗРПК «Панцирь», а также управляемые ракеты для ПТРК «Корнет», тем самым закрыв контракт этого года. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.
В войска в рамках гособоронзаказа поступили новые партии управляемых ракет для зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» и противотанковых комплексов «Корнет». Параметры поставки не раскрываются, лишь уточняется, что данные поставки в этом году последние, холдинг полностью и в срок выполнил контракт на 2024 год и уже начал выполнение обязательств по гособоронзаказу на следующий.
- говорится в сообщении.
В Ростехе, комментируя последние поставки, заявили, что госкорпорация наращивает объемы производства в соответствии с требованиями военных.
Ранее концерн «Калашников» отчитался о завершении поставок ударных и разведывательных беспилотников, а также авиационных ракет «Вихрь». В ближайшие дни таких отчетов станет намного больше, предприятия ОПК закрывают контракты за этот год.