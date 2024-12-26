Холдинг «Высокоточные комплексы» завершил поставки в войска ракет для ЗРПК «Панцирь» и ПТРК «Корнет»

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Входящий в Ростех холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в войска зенитные ракеты для ЗРПК «Панцирь», а также управляемые ракеты для ПТРК «Корнет», тем самым закрыв контракт этого года. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

В войска в рамках гособоронзаказа поступили новые партии управляемых ракет для зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» и противотанковых комплексов «Корнет». Параметры поставки не раскрываются, лишь уточняется, что данные поставки в этом году последние, холдинг полностью и в срок выполнил контракт на 2024 год и уже начал выполнение обязательств по гособоронзаказу на следующий.

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» выполнил контракт на поставку зенитных управляемых ракет для ЗРПК «Панцирь» в соответствии с графиком 2024 года. Также в полном объеме в установленные сроки отгружены управляемые ракеты для противотанкового ракетного комплекса «Корнет»,

- говорится в сообщении.

В Ростехе, комментируя последние поставки, заявили, что госкорпорация наращивает объемы производства в соответствии с требованиями военных.

Ранее концерн «Калашников» отчитался о завершении поставок ударных и разведывательных беспилотников, а также авиационных ракет «Вихрь». В ближайшие дни таких отчетов станет намного больше, предприятия ОПК закрывают контракты за этот год.