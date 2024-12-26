Подписан контракт на поставку 25 истребителей "Тайфун" ВВС Испании

ЦАМТО, 25 декабря. Компания Airbus Defence and Space объявила о подписании правительством Испании контракта на поставку 25 истребителей "Тайфун" (также носят обозначение EF2000 и "Еврофайтер").

Контракт подписан 20 декабря с Агентством НАТО по управлению программой разработки, производства и обслуживания истребителей "Тайфун" и "Торнадо" (NETMA).

Заказ, реализуемый в рамах программа Halcon II, предполагает поставку 21 одноместного и четырех двухместных самолетов C.16 (обозначение в составе ВКС Испании) последней версии (Tranche 4+) для замены части из 91 состоящего на вооружении самолета EF-18A/B "Хорнет". Поставка первого нового самолета запланирована на 2030 год, а последнего – на 2035 год. Закупка позволит увеличить количество поставленных ВКС Испании истребителей "Тайфун" до 115 ед.

Соглашение следует за подписанным в 2022 году контрактом на 20 истребителей версии Tranche 4. Бюджет этой программы составляет 2,636 млрд. евро. Поставки этой партии самолетов начнутся в 2026 году (три самолета – в 2026 году, пять – в 2027 году, шесть – в 2028 году, четыре – в 2029 году и два – в 2030 году).

Приобретение дополнительных истребителей "Тайфун" было одобрено правительством Испании в сентябре 2023 года. Бюджет программы составляет 4 млрд. евро. Все истребители "Тайфун" для ВКС Испании будут собраны, испытаны и переданы заказчику на предприятии Airbus в Хетафе (Мадрид, Испания). В процессе производства участвуют основные национальные оборонные и технологические компании.

Программа Halcon, разработанная для замены парка F-18, предполагает значительное обновление возможностей ВКС Испании. В общей сложности 45 (20+25) истребителей "Тайфун", заказанных с 2022 года, будут оснащены передовой авионикой, РЛС с АФАР с электронным сканированием (E-Scan / ECRS Mk.1), усовершенствованными системами вооружения, включая ракеты "Бримстоун-3" и "Метеор", улучшенной системой связи.

В настоящее время на вооружении ВКС Испании состоят 69 истребителей "Тайфун" (17 версии "Транш-1", 32 версии "Транш-2", 20 версии "Транш-3"), которые размещены на авиабазах "Морон" (11-е авиакрыло) и "Лос-Льянос" (14-е авиакрыло). Вскоре самолеты также поступят на вооружение 46-го авиакрыла (а/б Гандо на Канарских островах).

Министерство обороны также выделило 2,25 млрд. евро на программу модернизации и поддержки истребителей "Тайфун" до 2026 года.