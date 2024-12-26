Войти
ЦАМТО

МНО Польши подписало контракт на закупку БЛА для РСЗО "Хомар-K"

327
0
0
БЛА FlyEye
БЛА FlyEye.
Источник изображения: Денис Федутинов

ЦАМТО, 25 декабря. В Агентстве вооружений МНО Польши 24 декабря в присутствии госсекретаря Минобороны Павла Бейды подписан контракт на приобретение беспилотных авиационных комплексов для защиты дивизионных огневых модулей "Хомар-K".

Предметом контракта, заключенного Агентством вооружений с компанией WB Electronics S.A., является поставка 12 комплектов беспилотных авиационных комплексов FORCE PROTECTION, предназначенных для ведения разведки и защиты района действия дивизионов РСЗО "Хомар-K".

Кроме того, заказ включает доукомплектование 72 пусковых установок "Хомар-K" и топливозаправщиков CD-10 средствами связи, партию универсальных артиллерийских вычислителей UKART-2 для гаубиц К9.

Стоимость заказа превышает 499 млн. злотых. Поставки будут выполнены в течение 2025-2028 гг.

В состав каждого комплекса FORCE PROTECTION входят: 2 комплекта по 4 мини-БЛА "ФлайАй" (FlyEye), 5 комплектов по 4 мини-БЛА X-FRONTER, а также 44 комплекта систем радиоэлектронной разведки FP-SPECTRE. Контракт также включает проведение обучения и пакет логистики.

X-FRONTER – это беспилотный летательный аппарат класса "мини", предназначенный для ведения авиаразведки. Он, в частности, будет использоваться для обнаружения и идентификации целей, оценки результатов огневого поражения, защиты войск, поддержки информационных операций, ведения разведки. БЛА позволит скрытно днем и ночью в любое время года вести наблюдение с воздуха в видимом и инфракрасном диапазонах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Компании
WB Electronics
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.12 13:47
  • 6657
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.12 12:13
  • 8564
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 26.12 03:03
  • 1
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 26.12 02:36
  • 0
Ответ на "Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин"
  • 26.12 02:35
  • 1
«Потеснить мощь России в Арктике»: США начали постройку тяжёлого ледокола
  • 26.12 01:51
  • 3
Ответ на "Перейти на Ту: каким будет новый стратегический самолет-ракетоносец"
  • 25.12 23:50
  • 0
Ответ на "Российский танк Т-80 — это не шутка (The National Interest, США)"
  • 25.12 21:02
  • 1
"Бомж-ракеты" угрожают России. Создала ли Украина оружие, способное атаковать Москву?
  • 25.12 19:52
  • 2
Израиль нанес массированные авиаудары по Йемену
  • 24.12 15:44
  • 3
Немного о терминах.
  • 24.12 14:07
  • 1
Китайская Agibot начала массовое производство гуманоидных роботов, опередив Tesla
  • 24.12 09:41
  • 0
Новый мировой порядок: Минск предлагает свою модель безопасности
  • 24.12 05:28
  • 0
Может ли помочь авиация НАТО Бандеростану? И, если да, то чем?
  • 24.12 03:39
  • 1
Перейти на Ту: каким будет новый стратегический самолет-ракетоносец
  • 23.12 21:40
  • 0
Ответ на "В РФ ведется плановая замена кораблей третьего поколения на подлодки четвертого"