МНО Польши подписало контракт на закупку БЛА для РСЗО "Хомар-K"

ЦАМТО, 25 декабря. В Агентстве вооружений МНО Польши 24 декабря в присутствии госсекретаря Минобороны Павла Бейды подписан контракт на приобретение беспилотных авиационных комплексов для защиты дивизионных огневых модулей "Хомар-K".

Предметом контракта, заключенного Агентством вооружений с компанией WB Electronics S.A., является поставка 12 комплектов беспилотных авиационных комплексов FORCE PROTECTION, предназначенных для ведения разведки и защиты района действия дивизионов РСЗО "Хомар-K".

Кроме того, заказ включает доукомплектование 72 пусковых установок "Хомар-K" и топливозаправщиков CD-10 средствами связи, партию универсальных артиллерийских вычислителей UKART-2 для гаубиц К9.

Стоимость заказа превышает 499 млн. злотых. Поставки будут выполнены в течение 2025-2028 гг.

В состав каждого комплекса FORCE PROTECTION входят: 2 комплекта по 4 мини-БЛА "ФлайАй" (FlyEye), 5 комплектов по 4 мини-БЛА X-FRONTER, а также 44 комплекта систем радиоэлектронной разведки FP-SPECTRE. Контракт также включает проведение обучения и пакет логистики.

X-FRONTER – это беспилотный летательный аппарат класса "мини", предназначенный для ведения авиаразведки. Он, в частности, будет использоваться для обнаружения и идентификации целей, оценки результатов огневого поражения, защиты войск, поддержки информационных операций, ведения разведки. БЛА позволит скрытно днем и ночью в любое время года вести наблюдение с воздуха в видимом и инфракрасном диапазонах.