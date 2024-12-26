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ТАСС

Зонд NASA рекордно сблизился с Солнцем

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© NASA/ Johns Hopkins APL/ Naval Research Laboratory
© NASA/ Johns Hopkins APL/ Naval Research Laboratory.
Источник изображения: © NASA/ Johns Hopkins APL/ Naval Research Laboratory

Он выйдет на связь 27 декабря

ВАШИНГТОН, 25 декабря. /ТАСС/. Межпланетная станция Parker Solar Probe осуществляет гравитационный маневр через солнечную корону. Зонд побил рекорд по сближению с Солнцем, он попытается выйти на связь с Землей 27 декабря, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Parker в настоящее время осуществляет гравитационный маневр и не может связаться с нами до 27 декабря, когда он отправит нам сигнал о том, что он в порядке", - говорится в сообщении NASA в X.

По данным ведомства, зонд находился на рекордно близком расстоянии к Солнцу в 6,1 млн км. Это случилось 24 декабря около 14:53 мск. Аппарат выходил на связь со станцией НАСА в Австралии 20 декабря, все системы работали штатно. По словам руководителя миссии Ника Пинкайна, ни один созданный человеком объект еще не приближался так близко к Солнцу, поэтому зонд поможет ученым получить данные "с неизведанной территории".

Зонд также установил новый рекорд скорости среди созданных людьми объектов. Во время гравитационного маневра он движется со скоростью до 692 тыс. км/ч, переписывая тем самым собственный рекорд 2023 года, когда он облетал Венеру. Во время маневра вокруг Солнца аппарат проходит через так называемую солнечную корону, температура там может достигать 982 градусов Цельсия.

Миссия Parker Solar Probe (PSP) была выведена в космос в августе 2018 года. В 2021 году он уже осуществлял маневр вокруг Солнца и смог собрать новые данные о его короне. Ожидается, что собираемую в настоящий момент информацию о звездной атмосфере аппарат начнет передавать на Землю в конце января. 

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Австpалия
США
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NASA
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