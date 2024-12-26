Израиль поставит Словакии систему ПВО Barak MX за 560 миллионов евро

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Тель-Авив и Братислава заключили соглашение о поставках системы противовоздушной обороны Barak MX. Об этом информирует издание Defence Industry Europe. В публикации отмечается, что сумма сделки составит 560 миллионов евро, а сам договор стал крупнейшим оборонным соглашением в истории отношений двух стран.

Система Barak MX предназначена для противодействия целому ряду воздушных и баллистических угроз, включая истребители, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты

– отмечается в публикации.

Автор материала добавляет, что одной из ее отличительных особенностей является возможность подключения нескольких единиц, что расширяет зону защиты за счёт объединения огневых подразделений и позволяет поражать цели, недоступные для одиночных установок.

В отличие от переоборудованных ракет класса «воздух-воздух», перехватчики Barak MX были специально разработаны для операций «земля-воздух», что обеспечило им оптимальные размеры и характеристики. Система включает в себя Barak ER с дальностью действия 150 км, Barak LR с дальностью действия 70 км и Barak MR с дальностью действия 35 км. Все перехватчики имеют общие компоненты и могут поражать цели на расстоянии от 2 до 150 км

– подчеркивает Defence Industry Europe.

Резюмируя, издание напоминает, что система Barak MX является ключевым компонентом оборонного потенциала Израиля, и это соглашение отражает тесное партнёрство между Тель-Авивом и Братиславой.