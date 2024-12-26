Израиль поставит Словакии систему ПВО Barak MX за 560 миллионов евро

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Тель-Авив и Братислава заключили соглашение о поставках системы противовоздушной обороны Barak MX. Об этом информирует издание Defence Industry Europe. В публикации отмечается, что сумма сделки составит 560 миллионов евро, а сам договор стал крупнейшим оборонным соглашением в истории отношений двух стран.
– отмечается в публикации.
Автор материала добавляет, что одной из ее отличительных особенностей является возможность подключения нескольких единиц, что расширяет зону защиты за счёт объединения огневых подразделений и позволяет поражать цели, недоступные для одиночных установок.
– подчеркивает Defence Industry Europe.
Резюмируя, издание напоминает, что система Barak MX является ключевым компонентом оборонного потенциала Израиля, и это соглашение отражает тесное партнёрство между Тель-Авивом и Братиславой.