Войти
Военное обозрение

Израиль поставит Словакии систему ПВО Barak MX за 560 миллионов евро

312
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Тель-Авив и Братислава заключили соглашение о поставках системы противовоздушной обороны Barak MX. Об этом информирует издание Defence Industry Europe. В публикации отмечается, что сумма сделки составит 560 миллионов евро, а сам договор стал крупнейшим оборонным соглашением в истории отношений двух стран.

Система Barak MX предназначена для противодействия целому ряду воздушных и баллистических угроз, включая истребители, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты

– отмечается в публикации.

Автор материала добавляет, что одной из ее отличительных особенностей является возможность подключения нескольких единиц, что расширяет зону защиты за счёт объединения огневых подразделений и позволяет поражать цели, недоступные для одиночных установок.

В отличие от переоборудованных ракет класса «воздух-воздух», перехватчики Barak MX были специально разработаны для операций «земля-воздух», что обеспечило им оптимальные размеры и характеристики. Система включает в себя Barak ER с дальностью действия 150 км, Barak LR с дальностью действия 70 км и Barak MR с дальностью действия 35 км. Все перехватчики имеют общие компоненты и могут поражать цели на расстоянии от 2 до 150 км

– подчеркивает Defence Industry Europe.

Резюмируя, издание напоминает, что система Barak MX является ключевым компонентом оборонного потенциала Израиля, и это соглашение отражает тесное партнёрство между Тель-Авивом и Братиславой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Словакия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.12 13:47
  • 6657
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.12 12:13
  • 8564
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 26.12 03:03
  • 1
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 26.12 02:36
  • 0
Ответ на "Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин"
  • 26.12 02:35
  • 1
«Потеснить мощь России в Арктике»: США начали постройку тяжёлого ледокола
  • 26.12 01:51
  • 3
Ответ на "Перейти на Ту: каким будет новый стратегический самолет-ракетоносец"
  • 25.12 23:50
  • 0
Ответ на "Российский танк Т-80 — это не шутка (The National Interest, США)"
  • 25.12 21:02
  • 1
"Бомж-ракеты" угрожают России. Создала ли Украина оружие, способное атаковать Москву?
  • 25.12 19:52
  • 2
Израиль нанес массированные авиаудары по Йемену
  • 24.12 15:44
  • 3
Немного о терминах.
  • 24.12 14:07
  • 1
Китайская Agibot начала массовое производство гуманоидных роботов, опередив Tesla
  • 24.12 09:41
  • 0
Новый мировой порядок: Минск предлагает свою модель безопасности
  • 24.12 05:28
  • 0
Может ли помочь авиация НАТО Бандеростану? И, если да, то чем?
  • 24.12 03:39
  • 1
Перейти на Ту: каким будет новый стратегический самолет-ракетоносец
  • 23.12 21:40
  • 0
Ответ на "В РФ ведется плановая замена кораблей третьего поколения на подлодки четвертого"