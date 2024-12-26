Иностранная делегация ознакомилась с производством "Орион-Э" на заводе ГК "Кронштадт"

ЦАМТО, 25 декабря. Делегация одной из стран Азии стала первым иностранным партнером, посетившим новый высокотехнологичный производственный комплекс ГК "Кронштадт" в индустриальном парке "Руднево" в Москве.

Визит состоялся 23 декабря в рамках заключенного контракта на поставку разведывательно-ударного комплекса "Орион-Э".

В ходе встречи представители иностранной делегации ознакомились с производственным процессом, условиями сборки и контролем качества "Орион-Э".

По результатам визита стороны подписали акт предварительной инспекции, подтверждающий высокий уровень технологической оснащенности предприятия и готовность ГК "Кронштадт" выполнить свои обязательства по контракту.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Кронштадт".