"Спутникс" успешно протестировала электронный дисплей в открытом космосе

Его установили на "крыло" солнечной панели спутника HyperView-1G

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российская космическая компания "Спутникс" (входит в одноименную группу компаний) протестировала работу электронного дисплея, установленного на крыле кубсата HyperView-1G. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Спутникс".

"В качестве дополнительной полезной нагрузки на "крыле" солнечной панели спутника HyperView-1G был установлен электронный дисплей с диагональю 4,3 дюйма, на который направлена технологическая камера аппарата. <…> Транслируемые на дисплее первые фотоснимки и видеоматериалы были получены Центром управления полетами компании", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что аппарат создан совместно с Самарским университетом имени академика С. П. Королева в рамках научно-образовательного проекта Space-Pi, организатором которого выступает Фонд содействия инновациям. Спутник был запущен с космодрома Восточный 5 ноября этого года в качестве попутной полезной нагрузки. Основной полезной нагрузкой является компактный гиперспектрометр с пространственным разрешением порядка 7 метров на пиксель.

По словам гендиректора "Спутникс" Владислава Иваненко, целью эксперимента было показать новые возможности для демонстрации фото- и видеоконтента на орбите. "Несомненно, такой способ трансляции материала привлекает внимание как компаний, так и обычных людей, желающих отправить свое послание из космоса. Мы благодарны нашим партнерам за оказанную поддержку и готовы продолжать технологические эксперименты, которые впоследствии дадут старт новым перспективным миссиям для коммерческих спутников", - сказал Иваненко.

Отмечается, что в эксперименте приняли участие компании технопарка "Сколково" - "СигмаЛаб", "Ориент Системс" и "Теквел".