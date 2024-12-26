Больше, дальше, точнее: итоги года для Вооруженных сил РФ и ОПК

Уходящий год может считаться переломным для специальной военной операции — российские войска наращивают темпы освобождения территорий. Оружейники отметились рядом громких премьер, а так называемый народный оборонно-промышленный комплекс (ОПК) поставляет войскам десятки тысяч изделий ежемесячно. ТАСС вспомнил, какие события произошли за год в Вооруженных силах РФ и оборонке.

Спецоперация: только вперед

Президент России Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил, что ситуация в зоне специальной военной операции кардинально меняется.

Движение идет по всей линии фронта каждый день. Как я уже говорил, речь идет о продвижении не на 100, 200, 300 метров. Наши бойцы возвращают территорию квадратными километрами

Владимир Путин

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств сообщил, что в 2024 году российские войска освободили свыше 190 городов, поселков и деревень. При этом темпы наступательных действий растут: так, только за осень Вооруженные силы РФ очистили от неприятеля 88 населенных пунктов. Среди крупных освобожденных населенных пунктов — стратегически важный город Авдеевка, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) укрепляли девять лет, города Угледар, Красногоровка, важная с точки зрения логистики противника Новогродовка. Завершается освобождение мощного укрепрайона и логистического узла ВСУ — города Курахово. Всего было освобождено 4,5 тыс. кв. км территории.

С начала спецоперации противник потерял около 1 млн человек убитыми и ранеными, порядка 20 тыс. танков и боевых бронированных машин, более 19,5 тыс. артиллерийских установок, свыше 1,5 тыс. пусковых установок реактивных систем залпового огня.

Армия и оборонка: развитие и рост

По заявлению министра обороны России Андрея Белоусова, в уходящем году уровень расходов на национальную оборону России достиг 6,3%, или около трети федерального бюджета. "Это диктует жесткие требования к эффективности нашей работы. На это также особое внимание обращал президент Российской Федерации", — отметил глава военного ведомства.

16 сентября 2024 года президент России Владимир Путин увеличил на 180 тыс. человек штатную численность военнослужащих Вооруженных сил РФ. В декабре согласно указу верховного главнокомандующего она достигла 1,5 млн человек и вместе с гражданским персоналом установлена на уровне 2 389 130 человек. В уходящем году в Сухопутных войсках сформированы две общевойсковые армии, армейский корпус, 16 соединений. Также в качестве ответа на расширение НАТО сформированы два военных округа — Московский и Ленинградский.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств рассказал о том, как увеличивалась стратегическая обороноспособность России в уходящем году. Так, продолжается укрепление основы безопасности страны — Стратегических ядерных сил (СЯС). Теперь подвижные грунтовые комплексы с баллистическими ракетами в их составе — самых современных образцов. Стационарная группировка насыщается новым ракетным комплексом "Ярс". В авиационную составляющую СЯС начаты поставки модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М, а находящиеся в боевом составе "Белые лебеди" Ту-160 и "Медведи" Ту-95 продолжают модернизироваться.

Госкорпорация "Ростех", доля продукции которой в зоне спецоперации составляет около 80%, неоднократно отчитывалась о поставках в войска новейшей боевой техники. Вооруженные силы РФ получили основные боевые танки Т-90М "Прорыв", Т-80БВМ, Т-72Б3М. Новые и модернизированные машины прекрасно показывают себя в спецоперации, превосходя по эффективности и защищенности танки западных образцов. Также в войска поступили боевые бронированные машины БМП-3 и БМД-4М, оснащенные дополнительной защитой, БМП-1АМ "Басурманин". Артиллеристам продолжают поступать колесные самоходки 2С43 "Мальва", подразделениям войск РХБЗ — тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" и колесные ТОС-2 "Тосочка", частям противовоздушной обороны — зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". Воздушно-космические силы (ВКС) РФ обзавелись многофункциональными истребителями пятого поколения Су-57, многоцелевыми истребителями Су-35С, а также истребителями-бомбардировщиками Су-34 — носителями планирующих авиабомб, российского "супероружия" СВО. Российские оружейники поставляют ВС РФ современные системы дистанционного минирования "Земледелие", реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" и "Торнадо-С".

В уходящем году, как и в предыдущих, наращивался выпуск боеприпасов, беспилотных летательных и наземных аппаратов различного типа и назначения — от миниатюрных разведчиков —"карманных биноклей" до ударных БПЛА и барражирующих боеприпасов. Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев в интервью газете "Красная звезда" в качестве примера привел одну из компаний в составе госкорпорации, которая в прошлом году нарастила производство дронов в четыре раза, а в этом планирует увеличить выпуск втрое.

Пожалуй, ни одна страна мира не производит боеприпасы в таких количествах. По сравнению с 2022 годом в 2023-м у нас производство боеприпасов выросло в десятки раз, артиллерийских выстрелов — более чем в шесть раз, танковых выстрелов — более чем в 30 раз, средств ближнего боя — в 14 раз, реактивных снарядов к РСЗО и ТОС — более чем в шесть раз. Уже сегодня очевидно, что эти показатели будут выше и по итогам текущего года, а в 2025 году продолжится их существенный рост

Бекхан Оздоев

индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха

По словам Оздоева, специалисты Ростеха продолжают модернизировать артиллерийское вооружение, повышая его дальность, точность, мобильность, защищенность и многофункциональность. Ведется работа над новыми боеприпасами, прицелами, системами управления и связи для встраивания артустановок в информационные контуры.

Оружейные новинки

Наиболее яркой российской оборонной премьерой 2024 года стало боевое применение ракетной системы "Орешник" с баллистической ракетой средней дальности, оснащенной гиперзвуковыми боевыми блоками. В ответ на использование ВСУ дальнобойных ракет западного производства система поразила крупный промышленный комплекс на территории Украины. Об испытании "Орешника" в боевых условиях сообщил Владимир Путин, добавив, что принято решение о серийном производстве новой ракетной системы, у России уже есть запас подобных систем, готовых к применению. Новейшая российская ракета средней дальности способна поражать цели на всей территории Европы и преодолевать любые современные системы противоракетной обороны. Российский лидер добавил, что Россия разрабатывает целую линейку ракет средней и меньшей дальности.

Разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется нами в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе

Владимир Путин

Еще одна новинка — авиабомба ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). УМПК превращает свободнопадающую неуправляемую авиационную бомбу в планирующий высокоточный боеприпас, позволяющий ВКС РФ поражать цели на расстоянии десятков километров, не входя в зону ПВО противника. Такие боеприпасы начали применяться в 2023 году, однако в текущем году УМПК взял новый вес: появились оснащенные им авиабомбы калибром 3 тыс. кг. ФАБ-3000 с модулем планирования и коррекции несет 1,5 тыс. кг взрывчатки и способна уничтожить взводный опорный пункт, оснащенный земляными укреплениями открытого типа.

Газета Financial Times летом 2024 года привела данные украинского Минобороны, по которым в текущем году ВКС РФ обрушили на противника 3,5 тыс. бомб с УМПК — в 16 раз выше показателей 2023 года. Военнослужащие ВСУ жалуются, что новый трехтонный боеприпас может в одиночку разрушить сразу несколько зданий, а его взрывная волна срывает двери с петель на расстоянии в километр.

В уходящем году ПАО "Яковлев" (в составе Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха) представило проект модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М, получивший расширенные боевые возможности за счет установки новых систем вооружений и бортовых систем. Натурный образец, показанный на форуме "Армия-2024", был опытным, но в серийном облике. Проект в первую очередь ориентирован на иностранных заказчиков.

Для противодействия массированным воздушным ударам специалисты тульского Конструкторского бюро приборостроения (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) разработали стационарную модификацию зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-СМД-Е". По сравнению с другими "Панцирями" новинка лишилась автоматических пушек, зато благодаря сниженной массе получила возможность установки на крышах зданий. В боекомплект могут входить до 48 ракет ближнего перехвата. Управление может осуществляться по оптоволоконной линии связи на расстоянии до 500 м от пусковой установки.

Мировые премьеры

Вопреки западным нарративам об изоляции России отечественные оборонные производители демонстрируют свои разработки на международных выставках вооружений. Впервые за рубежом был представлен экспортный вариант многофункционального истребителя пятого поколения — Су-57Э. Один экземпляр принимал посетителей Airshow China 2024 в китайском Чжухае на статической экспозиции, другой — под управлением заслуженного летчика-испытателя Героя России Сергея Богдана демонстрировал эффектный пилотаж. Интерес к российской машине был огромным, на ее поставки были подписаны первые экспортные контракты. Вместе с самолетом впервые за границей были показаны новейшие авиационные средства поражения в экспортном исполнении.

Иностранным заказчикам предложена одна из "звезд" спецоперации — беспилотник-камикадзе "Ланцет". Экспортная версия комплекса с БПЛА "Ланцет-Э" была представлена на форуме "Армия-2024". Первый беспилотник из состава комплекса ("Изделие 52-Э") способен уничтожать цели на расстоянии 25 км, второй ("Изделие 51-Э") — на 40 км. Только по открытым данным, на лето 2024 года число эпизодов с применением "Ланцетов" в спецоперации достигло 2 тыс., поэтому интерес потенциальных покупателей эффективного оружия к этому и другим российским беспилотникам, проверенным в СВО, объясним.

Народный ОПК: все для победы

С начала специальной военной операции активное участие в разработке и производстве вооружений и оборудования для бойцов на передовой принимают гражданские компании, общественные и волонтерские организации — так называемый народный ОПК. На форуме "Армия-2024" впервые была развернута отдельная экспозиция, где было представлено более 250 образцов инициативных разработок от 100 гражданских предприятий, поставляющихся в зону СВО. Их продукцию высоко оценил Владимир Путин, заявив, что она не уступает по качеству заводской, и подчеркнув важность дальнейшего развития взаимодействия народного ОПК с Минобороны и Народным фронтом.

Одним из примеров таких разработок стал получивший в этом году медийную известность дрон-камикадзе "Князь Вандал Новгородский". Его особенность — управление по оптоволокну, что делает аппарат устойчивым к воздействию средств радиоэлектронной борьбы. К тому же передача данных по проводной линии связи позволяет получать оператору кристально чистое изображение с бортовой камеры на любом расстоянии (там, где у беспилотников с радиоканалом картинка зачастую пропадает) и добиваться точного поражения цели в выбранную точку.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов, подводя итоги работы народного ОПК, заявил, что с апреля в войска было поставлено свыше 65 видов изделий, включая беспилотники, наземные робототехнические комплексы, безэкипажные катера, средства радиоэлектронной разведки (РЭР) и борьбы (РЭБ). По словам главы военного ведомства, многие производители кратно нарастили производство изделий в месяц: до 40 тыс. дронов, до 5 тыс. средств РЭБ. Всего же закуплено более 100 тыс. таких устройств.

Виктор Бодров