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ТАСС

ТАСС назвал наиболее яркие оборонные премьеры 2024 года

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© Минобороны России
© Минобороны России.
Источник изображения: © Минобороны России

Ими стали "Орешник" и ФАБ-3000

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Боевое применение ракетной системы "Орешник" и авиабомба ФАБ-3000 стали наиболее яркими новинками российской оборонной промышленности 2024 года, проанализировал ТАСС.

В ответ на использование дальнобойных ракет западного производства система "Орешник" с баллистической ракетой средней дальности, оснащенной гиперзвуковыми боевыми блоками, поразила крупный промышленный комплекс на территории Украины. Об испытании "Орешника" в боевых условиях сообщил президент РФ Владимир Путин, добавив, что принято решение о серийном производстве новой ракетной системы, у России уже есть запас подобных систем, готовых к применению.

Новейшая российская ракета средней дальности способна поражать цели на всей территории Европы и преодолевать любые современные системы противоракетной обороны. Российский лидер добавил, что Россия разрабатывает целую линейку ракет средней и меньшей дальности.

Еще одна новинка - авиабомба ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). УМПК превращает свободнопадающую неуправляемую авиационную бомбу в планирующий высокоточный боеприпас, позволяющий ВКС РФ поражать цели на расстоянии десятков километров, не входя в зону ПВО противника.

Такие боеприпасы начали применяться в 2023 году, однако в текущем году УМПК взял новый вес: появились авиабомбы калибром 3 тыс. кг. ФАБ-3000 с модулем планирования и коррекции несет 1,5 тыс. кг взрывчатки и способна уничтожить взводный опорный пункт, оснащенный земляными укреплениями открытого типа.

Газета Financial Times летом 2024 года привела данные украинского Минобороны, по которым в текущем году ВКС РФ обрушили на противника 3,5 тыс. бомб с УМПК - в 16 раз выше показателей 2023 года. Военнослужащие ВСУ жалуются, что новый трехтонный боеприпас может в одиночку разрушить сразу несколько зданий, а его взрывная волна срывает двери с петель на расстоянии в километр. 

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