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Военное обозрение

Fox News: Крейсер ВМС США в ходе атаки на Йемен атаковал «дружественным огнем» не один, а два истребителя F/A-18 Super Hornet

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Источник изображения: topwar.ru

ВМС США могли потерять два истребителя F/A-18 Super Hornet, а не один в ходе субботней ночной атаки на Йемен на прошлой неделе. Как оказалось, экипаж американского крейсера USS Gettysburg (CG-64), сбивший «дружественным огнем» свой же самолет, запустил ракету и по второму. Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на чиновника ВМС США.

По словам чиновника, пожелавшего остаться неизвестным, в ходе ночной атаки крейсер USS Gettysburg сбил истребитель F/A-18 Super Hornet из состава авиакрыла авианосца USS Harry S. Truman (CVN-75) и выпустил ракету по второму самолету, следовавшему за первым. Однако пилотам удалось маневром уйти от поражения и в дальнейшем посадить истребитель на авианосец.

Самолет F/A-18 Super Hornet, летевший в нескольких милях позади сбитого Hornet, был вынужден предпринять маневры уклонения после того, как с крейсера USS Gettysburg была выпущена вторая ракета класса «земля-воздух», которая была в 100 футах попадания во второй самолет, заходивший на посадку на борт авианосца Harry S. Truman

— приводит телеканал слова чиновника.

После этого инцидента чуть не разразился скандал, пилоты авиакрыла авианосца, разозленные «дружественным огнем», очень желали «надрать кое-что» операторам систем ПВО крейсера. На данный момент идет расследование, в том числе в отношении экипажа крейсера, проверяется уровень его подготовки.

Ранее Центральное командование Армии США (CENTCOM) подтвердило потерю одного истребителя F/A-18E Super Hornet из состава авиакрыла авианосца USS Harry S. Truman (CVN-75) в ходе ночной атаки на Йемен. При этом американцы подчеркнули, что самолет не был сбит хуситами, а упал в море из-за «дружественного огня» американского крейсера USS Gettysburg (CG-64). Пилоты катапультировались и выжили.

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Страны
Йемен
США
Продукция
F-18
Super Hornet
Проекты
Nimitz
Авианосец
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