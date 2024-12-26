Британская армия успешно испытала радиочастотную пушку в борьбе с дронами

Источник изображения: topwar.ru

23 декабря британская армия объявила о проведении успешного испытания зенитной радиочастотной пушки RFDEW с наземной платформы, в роли которой выступил военный грузовик MAN SV. Как утверждает командование, это эффективное и экономичное решение для борьбы с современными воздушными угрозами, включая беспилотники.

RFDEW способна уничтожать воздушные и наземные цели на расстоянии до 1 км, но в ходе дальнейшей разработки планируется увеличить эту дистанцию. В качестве средства поражения выступают высокочастотные радиоволны, «пучок» которых направляется на объект. Стоимость выстрела составляет 10 пенсов (13 рублей). Высокий уровень автоматизации системы позволяет управлять ею одному человеку.

Первая демонстрация RFDEW в условиях налёта беспилотников состоялась на полигоне в Уэльсе. В ходе испытаний комплекс успешно обнаружил и нейтрализовал БПЛА, которые, в частности, работали роем.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается в издании Navy Lookout, радиочастотная пушка – это вид энергетического оружия направленного действия, которое нейтрализует угрозы, излучая высокоинтенсивные радиочастотные волны, нарушающие работу или повреждающие критически важные электронные компоненты техники противника. В отличие от обычных систем радиоэлектронного подавления, которые сбивают цели с толку, радиочастотная пушка обеспечивает «жёсткое уничтожение», физически выводя из строя электронику целей.

По словам автора, в некоторой степени можно защитить компоненты от электромагнитных импульсов, но это значительно увеличивает расходы и вес и особенно нецелесообразно для небольших БПЛА.

Система RFDEW имеет гораздо более низкие требования к энергоснабжению, чем лазерное оружие, занимает меньше места и может быть установлена на небольшой грузовик. Комплекс можно снять с транспортного средства для защиты стационарных объектов. Хотя изначально проект был ориентирован на сухопутные войска, эта технология может быть использована на флоте в качестве недорогой системы противодействия БПЛА.