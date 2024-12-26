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ЦАМТО

ВВС Италии получат партию новых истребителей "Тайфун"

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Источник изображения: Фото: eurofighter.com

ЦАМТО, 25 декабря. Представители консорциума Eurofighter 23 декабря в Риме подписали контракт на поставку до 24 истребителей "Тайфун" (также носят обозначение EF-2000 и "Еврофайтер") для ВВС Италии.

Как сообщила группа Leonardo, контракт подписан с Агентством НАТО по управлению программой разработки, производства и обслуживания истребителей "Тайфун" и "Торнадо" (NETMA).

Стоимость продажи и сроки поставки самолетов пока не раскрываются. Новые истребители заменят состоящие на вооружении ВВС Италии "Тайфун" версии Транш-1.

Соглашение заключено вслед за состоявшимся 20 декабря подписанием контракта на поставку 25 истребителей "Тайфун" для ВВС Испании. Таким образом, за последние несколько дней две из четырех основных стран-операторов "Тайфун" разместили новые заказы на их поставку. Германия также намерена приобрести дополнительные истребители.

Как сообщал ЦАМТО, впервые слухи о намерении ВВС Италии приобрести дополнительную партию "Тайфун" появились в ходе Международной конференции IQPC в Мадриде в 2023 году. Сообщалось, о возможности покупки 24 самолетов в рамках подготовки к снятию с вооружения 36 перехватчиков "Торнадо" (IDS), 16 самолетов РЭБ (ECR) и замены части или всех 26 (включая 10 двухместных) самолетов "Тайфун" Транш.1. Позднее информация подтвердилась.

В рамках состоявшегося в июне авиасалона ILA-2024 в Берлине представитель группы Leonardo Лоренцо Мариани сообщил FlightGlobal, что итальянский заказ в настоящее время находится в проработке. Leonardo является членом консорциума из трех компаний, который разработал истребитель, наряду с Airbus Defence & Space и BAE Systems.

В июле 2024 года министр обороны Италии Гвидо Кросетто направил итальянскому парламенту запрос с проектом министерского декрета, одобряющего приобретение 24 самолетов EF-2000 и сопутствующей логистической поддержки.

По данным Jane's Defence Weekly, в настоящее время на вооружении ВВС Италии в боеспособном состоянии находится 94 истребителя "Тайфун" из 96 закупленных.

Группа Leonardo поставила ВВС Италии последний истребитель в октябре 2020 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Испания
Италия
Продукция
EF-2000
Компании
Airbus
BAE Systems
Leonardo
Проекты
2020-й год
NATO
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