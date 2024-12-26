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Военное обозрение

«Потеснить мощь России в Арктике»: США начали постройку тяжёлого ледокола

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Концепт ледокола класса PSC
Концепт ледокола класса PSC.
Источник изображения: topwar.ru

США официально начали строительство первого тяжёлого ледокола для береговой охраны страны. При этом сроки реализации программы оказались серьёзно сдвинуты вправо – первый корабль серии Polar Security Cutter (PSC) изначально должен был быть передан в этом году, но теперь он войдёт в строй не раньше 2029 года.

Береговая охрана остро нуждается в более мощных ледоколах, ведь в её нынешнем флоте имеется только один такой корабль, который стареет и требует всё больше средств на обслуживание

- говорится в американской прессе.

Постройка первого дизельного ледокола серии PSC ведётся компанией Bollinger Mississippi Shipbuilding в Паскагуле, штат Миссисипи. Всего береговая охрана должна получить три судна, два из которых уже законтрактованы.

В настоящее время на её оснащении находится один тяжёлый ледокол – введённый в строй в 1976 году Polar Star с полным водоизмещением 13840 тонн (а также один средний ледокол Healy). Ожидается, что PSC будут значительно крупнее – 17690 тонн. Под этим классом кораблей понимаются суда, способные преодолевать лёд толщиной не менее 3 метров.

Три PSC станут долгожданным пополнением для всего ледокольного флота береговой охраны

- заявляют в ведомстве.


Ледоколы Polar Star и Healy береговой охраны США.
Источник: topwar.ru

Также имеются планы по приобретению новых средних ледоколов Arctic Security Cutter (ASC), но пока что до их реализации дело не дошло. Береговая охрана заявила, что ей требуется флот из 8-9 ледоколов для удовлетворения оперативных потребностей в полярных регионах.

Как указывается в прессе США, стратегическое значение Арктики продолжает расти. Таяние льдов открыло новые торговые пути и доступ к новым природным богатствам, от нефти и газа до рыбы.

На фоне соперничества великих держав программа PSC сыграет ключевую роль в присутствии нашей страны в полярных регионах

- заявили в береговой охране.

Уже много лет российские военные наращивают свои воздушные и морские возможности в Арктике: РФ обладает самым большим в мире флотом ледоколов, включая атомные и боевые. Реализация программы PSC позволит потеснить российскую мощь в этом регионе

- полагают в прессе США.

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Страны
Россия
США
Проекты
Арктика
1 комментарий
№1
26.12.2024 02:35
Зачем же нужна Арктика? Есть ведь и Антарктида.Вот туда и направляйте свои ледоколы.
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