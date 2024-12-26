УВЗ: все танки, направляемые в зону СВО, комплектуют РЭБ

УВЗ: все танки для зоны СВО оснащаются средствами РЭБ для противодействия дронам

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Все танки "Уралвагонзавода" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех"), поступающие в зону проведения спецоперации, комплектуются средствами радиоэлектронной борьбы для противодействия дронам противника, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВЗ.

Предприятия "Уралвагонзавода" являются главными в России производителями тяжелой бронетехники для российской армии, в том числе танков Т-90.

"На "Уралвагонзаводе" постоянно проводятся технические работы по повышению защищенности бронетехники от атак БПЛА с учетом изменения тактики применения дронов противника. Специалистами в режиме нон-стоп разработаются и устанавливаются конструкции, которые защищают моторно-трансмиссионное отделение и кормовую часть башни танка от БПЛА, кумулятивных гранат и управляемых ракет. Танки комплектуются средствами радиоэлектронной борьбы, направленными на противодействие БПЛА", — рассказали в пресс-службе УВЗ.

Там отметили, что предприятия УВЗ очень внимательно относятся как к критическим замечаниям от российских военных, так и к различным предложениям по усовершенствованию техники, что, несомненно, "позволяет продуманно модернизировать все машины".

Концерн "Уралвагонзавод" — один из мировых лидеров в сегменте бронетехники, единственный разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники (БТВТ) в России, лидер на российском рынке железнодорожной техники. В периметр Концерна входит более несколько десятков предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов.